На севере Москвы почти 20 тыс. человек переселят на первом этапе программы реновации

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Порядка 20 тыс. человек будут переселены в рамках первого этапа программы реновации в Северном административном округе (САО) Москвы. В нее включено 514 домов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента градостроительной политики.

"В САО в программу реновации включено 514 домов, в которых проживают более 100 тысяч человек. До 2024 года, в рамках первого этапа, в планах города обеспечить новыми квартирами 19,8 тыс. жителей, проживающих в 88 домах", - приводятся слова руководителя ведомства Сергея Левкина.

Он уточнил, что количества подобранных на территории округа "стартовых" площадок и их мощностей достаточно для того, чтобы начать переселение более 30 тыс. жителей. До 2024 года расселение пройдет в восьми районах: Бескудниковский район - 15 домов, Войковский - три, Головинский - 18, Дмитровский - 16, Западное Дегунино - 10 домов, Коптево - 13, Молжаниновский - два и Тимирязевский - 11 домов.

Для кварталов реновации на севере столицы разработано восемь проектов планировки территорий.

"Реализуя программу реновации, мы ставим перед собой задачу создание качественной городской среды. Значимая роль отводится обеспеченности кварталов жилой застройки необходимым количеством социальных объектов: школами, детскими садами и поликлиниками - всего, что необходимо для комфортной жизни. Большое внимание также будет уделено благоустройству и озеленению", - подчеркнул Левкин.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она касается около 1 млн москвичей и предусматривает расселение 5 175 домов.