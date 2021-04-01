Москалькова поддерживает инициативу распространить военную ипотеку на сотрудников МВД

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова поддерживает инициативу спикера Совета Федерации Валентина Матвиенко расширить программу военной ипотеки для сотрудников МВД и Росгвардии. Об этом сообщается в докладе о деятельности омбудсмена за 2020 год, который имеется в распоряжении ТАСС.

"Согласно данным МВД России, на полное обеспечение всех нуждающихся сотрудников и пенсионеров МВД России жильем по состоянию на декабрь 2020 года необходимо порядка 500 млрд рублей, тогда как ежегодно на эти цели выделяется не более 4,7 млрд рублей. В этой связи заслуживает поддержки инициатива председателя Совета Федерации В. И. Матвиенко распространить программу военной ипотеки на сотрудников МВД России и Росгвардии", - говорится в документе.

По мнению Москальковой, "положительное решение данного вопроса позволит улучшить жилищные условия сотрудников правоохранительных органов и будет способствовать устранению одной из самых распространенных причин текучести кадров в этих органах". В документе отмечается, что с 2016 года в ежегодных докладах уполномоченного отражается "системная проблема жилищного обеспечения сотрудников правоохранительных органов, которая не находит своего разрешения из-за отсутствия необходимого объема бюджетных средств на указанные цели".

Кроме того, Москалькова в докладе назвала справедливой и необходимой мерой индексацию пенсий работающим пенсионерам. "Ведь зачастую необходимость продолжать работу после достижения пенсионного возраста связана как с небольшим размером страховых пенсий по старости, так и с дефицитом квалифицированных специалистов, повышающим востребованность профессионалов пожилого возраста", - добавила омбудсмен.

Помимо этого, она рекомендует распространить дополнительные выплаты для граждан, работа которых связана со стабилизацией эпидемиологической обстановки. "Положительно следует оценить практику введения стимулирующих "коронавирусных" выплат не только работникам медицинских учреждений, но и иным работникам, так или иначе задействованным в работе по стабилизации эпидемиологической обстановки. <...> Уполномоченный полагает возможным рекомендовать распространить установленный вид доплат на иных работников, оказывающих помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией, в том числе на фармацевтов, работников ритуальных учреждений на федеральном уровне", - сообщается в докладе.

Также Москалькова предлагает правительству РФ рассмотреть возможность установления для граждан, которые при выполнении трудовых обязанностей контактируют с больными COVID-19, ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за особый характер работы.