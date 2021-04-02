Число сделок с ипотекой на рынке новостроек Москвы в феврале увеличилось в полтора раза

МОСКВА 2 апреля. /ТАСС/. Число ипотечных сделок на рынке новостроек Москвы в феврале 2021 года увеличилось по сравнению с январем в полтора раза - до 5,8 тыс. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба столичного управления Росреестра.

"В феврале 2021 года зарегистрировано 5 783 договора участия в долевом строительстве в отношении жилых и нежилых помещений с привлечением кредитных средств - в полтора раза больше (+55%) января (3 720). В годовом выражении показатель увеличился на 62% - в феврале прошлого года зафиксировано 3 580 таких договоров", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в январе-феврале 2021 года москвичи оформили на рынке новостроек 9,5 тыс. сделок с использованием кредитов, что на 48% больше, чем за аналогичный период прошлого года (тогда было 6,4 тыс.).

В феврале 2021 года объем зарегистрированных в Росреестре договоров долевого участия (ДДУ), оформленных москвичами с привлечением кредитов, как и общее число сделок с новостройками, вернулся к прежним высоким показателям, прокомментировал руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.

"По итогам двух месяцев половина ДДУ регистрируется в столице с использованием кредитов, что сопоставимо со средним показателем, зафиксированным в мае-декабре прошлого года, после запуска программы льготного кредитования жилья в новостройках", - процитировали Майданова в пресс-службе.