Индекс качества городской среды в регионах вырос на 4%

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Средний показатель индекса качества городской среды в российских регионах увеличился в 2020 году на 4% по сравнению с 2019 годом и достиг 177 баллов. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на пресс-конференции в ТАСС.

"Несмотря на то, что прошлый год прошел в борьбе с пандемией, качество городской среды мы не потеряли. Мы даже превысили запланированный показатель на 4%", - сказал Хуснуллин. Вице-премьер отметил активную работу регионов по созданию комфортной городской среды в условиях ограничительных мер 2020 года. Он подчеркнул, что правительство будет продолжать благоустройство российских городов.

Заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Максим Егоров отметил, что наиболее высокие значения индекса качества городской среды у регионов, которые активно участвуют и занимают призовые места в конкурсе малых городов и исторических поселений.

"Индекс качества городской среды - это не просто статистический показатель. Это методический документ, который позволяет обширно посмотреть практически на все направления развития города. Важно, чтобы любой управленец муниципального уровня мог оценить и спрогнозировать повышение комфортности жизни для своих граждан", - добавил заместитель гендиректора ДОМ.РФ Денис Филиппов.

По итогам 2020 года комфортными для жизни признаны 375 из 1 116 российских городов.

Об индексе

Рост качества городской среды в России - одна из задач национального проекта "Жилье и городская среда". Впервые индекс качества городской среды был представлен в ноябре 2019 года по итогам 2018 года. Индекс состоит из 36 параметров, в числе которых благоустройство, безопасность, качество общественного транспорта и дорог, доступность учреждений социальной сферы, создание доступной среды для маломобильных граждан.

Каждый из показателей оценивается по десятибалльной шкале, значения суммируются и составляют итоговый индекс качества. При этом города распределены по десяти размерно-климатическим группам. Города могут набрать максимум 360 баллов. Городская среда считается благоприятной, если город набрал более 180 баллов.