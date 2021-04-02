Предприниматели в Подмосковье погасили около 20% отсроченных в 2020 году арендных платежей

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Более 70 млн рублей заплатили предприниматели в Московской области в счет погашения отсроченных арендных платежей за региональное и муниципальное имущество, это около 20% от общей отложенной суммы аренды. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Министерства имущественных отношений Подмосковья.

"Более 70,35 млн рублей в счет погашения отсроченных арендных платежей за областное и муниципальное имущество, а также неразграниченные земли в Подмосковье, поступили в бюджеты муниципальных образований и Московской области с начала года. Это почти 20% от суммы, которую они отложили в связи с распространением коронавирусной инфекции в 2020 году", - приводятся в сообщении слова министра имущественных отношений Московской области Натальи Адигамовой.

В материале отмечается, что возможностью отсрочить арендные платежи во время распространения новой коронавирусной инфекции воспользовались около 800 арендаторов, использующих муниципальную, региональную и государственную недвижимость. В настоящее время арендаторы оплачивают отсроченные суммы по индивидуальному графику, согласованному с арендодателем.

По словам министра, наибольшие суммы в счет отсроченных арендных платежей поступили в Одинцове, Электростали, Щелкове, Люберцах, Подольске, Лобне, Богородском, Жуковском, Балашихе и Ступине.