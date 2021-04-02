Магаданская область и ДОМ.РФ подписали соглашение об инфраструктуре жилищных проектов

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Комплексные жилищные проекты в Магаданской области будут обеспечены инфраструктурой с помощью облигаций госкомпании ДОМ.РФ. Как сообщили журналистам в пресс-службе компании, соответствующее соглашение о сотрудничестве подписали гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко и губернатор Магаданской области Сергей Носов.

"С помощью облигаций ДОМ.РФ создадут инфраструктуру новых микрорайонов Магадана <…> В числе первых проектов для апробации механизма - застройка района Гороховое поле в столице региона. Сотрудничество региона и госкомпании по этому направлению закреплено в соглашении, подписанном Виталием Мутко и Сергеем Носовым", - сказано в сообщении.

Таким образом, по словам Мутко, развитие партнерских отношений единого института развития в жилищной сфере и Магаданской области "получило логичное продолжение".

"В Магаданской области запланированы к реализации крупные жилищные проекты, в частности, масштабная застройка Горохового поля в Магадане. Более 4 тыс. жителей этого будущего микрорайона будут обеспечены всей необходимой для жизни инфраструктурой, строительство которой профинансирует ДОМ.РФ с применением механизма облигаций <…> Мы готовы поддержать этот проект и льготными ипотечными программами, и нашим стандартом развития территорий, что позволит застройщикам возвести доступное и комфортное жилье", - цитирует пресс-служба Мутко.

Губернатор Магаданской области отметил, что такое сотрудничество позволяет реализовать не только крупные инфраструктурные, но и социальные проекты. В пресс-службе рассказали, что комплексное развитие района Гороховое поле предполагает возведение 204 тыс. кв. м жилья. Реализация проекта позволит расселить аварийный жилищный фонд Магаданской области общей площадью 192,9 тыс. кв. м. Половина из нового объема жилья будет построена как арендный фонд для передачи региональным властям.