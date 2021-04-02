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Магаданская область и ДОМ.РФ подписали соглашение об инфраструктуре жилищных проектов

В частности, планируется застройка района Гороховое поле

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Комплексные жилищные проекты в Магаданской области будут обеспечены инфраструктурой с помощью облигаций госкомпании ДОМ.РФ. Как сообщили журналистам в пресс-службе компании, соответствующее соглашение о сотрудничестве подписали гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко и губернатор Магаданской области Сергей Носов.

"С помощью облигаций ДОМ.РФ создадут инфраструктуру новых микрорайонов Магадана <…> В числе первых проектов для апробации механизма - застройка района Гороховое поле в столице региона. Сотрудничество региона и госкомпании по этому направлению закреплено в соглашении, подписанном Виталием Мутко и Сергеем Носовым", - сказано в сообщении.

Таким образом, по словам Мутко, развитие партнерских отношений единого института развития в жилищной сфере и Магаданской области "получило логичное продолжение".

"В Магаданской области запланированы к реализации крупные жилищные проекты, в частности, масштабная застройка Горохового поля в Магадане. Более 4 тыс. жителей этого будущего микрорайона будут обеспечены всей необходимой для жизни инфраструктурой, строительство которой профинансирует ДОМ.РФ с применением механизма облигаций <…> Мы готовы поддержать этот проект и льготными ипотечными программами, и нашим стандартом развития территорий, что позволит застройщикам возвести доступное и комфортное жилье", - цитирует пресс-служба Мутко.

Губернатор Магаданской области отметил, что такое сотрудничество позволяет реализовать не только крупные инфраструктурные, но и социальные проекты. В пресс-службе рассказали, что комплексное развитие района Гороховое поле предполагает возведение 204 тыс. кв. м жилья. Реализация проекта позволит расселить аварийный жилищный фонд Магаданской области общей площадью 192,9 тыс. кв. м. Половина из нового объема жилья будет построена как арендный фонд для передачи региональным властям.

Теги
Мутко, Виталий ЛеонтьевичРоссияНосов, Сергей КонстантиновичМагаданская областьДальний Восток
Кузбасс
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