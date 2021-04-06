В Москве с начала года построили около четверти годового плана жилой недвижимости

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Более 2,5 млн кв. м недвижимости, в том числе свыше 1 млн жилых "квадратов", ввели в эксплуатацию в Москве за первый квартал 2021 года, сообщил во вторник заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"На сегодняшний день построено и введено в эксплуатацию 57 жилых домов с общей площадью квартир более 1 млн кв. м, то есть четверть от годового плана", - сказал Бочкарев.

Кроме того, продолжается активное строительство социальной инфраструктуры. "В январе-марте введено три детских сада, две школы, два спортивных объекта, а также по одному новому объекту культуры и здравоохранения", - добавил глава стройкомплекса.

Как уточнили в пресс-службе стройкомплекса Москвы, по итогам 2020 года столица установила новый рекорд по вводу недвижимости: за прошедший год введено почти 11 млн кв. м, в том числе почти 5 млн кв. м жилья. Всего за прошлые десять лет в Москве построено более 36 млн "квадратов" жилья.

"Результаты первого квартала 2021 года демонстрируют, что намеченный план по строительству недвижимости в столице выполняется в полном объеме, где-то даже с опережением графика - за три месяца введено более 2,5 млн кв. м недвижимости", - резюмировал Бочкарев.