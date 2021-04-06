В ДОМ.РФ считают, что цифровизации ипотеки помогут единые условия банковских кредитов

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Одинаковые условия по ипотеке у всех банков помогут полностью перевести этот сегмент кредитования в онлайн-формат. Такое мнение во вторник выразил заместитель генерального директора ДОМ.РФ Артем Федорко на конференции "Цифровая ипотека: как выстроить "бесшовный" клиентский путь?".

"У человека нет базовой потребности взять ипотеку, его желание - улучшить жилищные условия. Ипотека в этом плане должна стать всего лишь инструментом, позволяющим купить жилье, а не одним из факторов принятия решения. Она должна быть менее заметной, превратившись в сервисную функцию, как оплата коммунальных услуг или штрафов. Это станет возможно благодаря цифровизации ипотеки, а один из первых шагов к этому - стандартизация условий кредитования у всех банков, особенно на первичном рынке", - сказал Федорко.

Он добавил, что благодаря цифровизации банки в цепочке получения ипотеки со временем будут отходить на второй план, и их бренды также будут терять свое значение - оцениваться будут только удобство, качество сервиса и ценовые параметры продукта. Одним из важных шагов станет запуск цифровой ипотечной сделки с использованием технологии распределенного реестра, на базе отечественной блокчейн-платформы "Мастерчейн". Эту работу ведут Банк России, Минцифры, ДОМ.РФ, Росреестр и ассоциация "Финтех".

В будущем на цифровую платформу также переведут все необходимые для получения ипотеки финансовые услуги: открытие эскроу-счета, получение ипотечной страховки и отчета об оценке недвижимости, отметил Федорко.

"Цифровая ипотека будет выгодной для всех участников сделки: заемщиков, которые смогут выбирать выгодные условия, ориентируясь на цену; страховых компаний, банков и оценщиков, которые смогут снизить свои издержки; для застройщиков, которые смогут привлекать новых клиентов. Рынок в целом станет более прозрачным и безопасным для его участников", - сказал заместитель генерального директора ДОМ.РФ.

Ассоциация банков России ранее сообщила, что пилотный проект по проведению ипотечных сделок в цифровом формате начнется в России в мае. Проект реализуется на платформе "Мастерчейн" и предусматривает электронную регистрацию ипотеки в Росреестре и передачу электронной закладной в депозитарий, уточнили в ассоциации. Первый зампредседателя Банка России Ольга Скоробогатова заявляла, что цифровая ипотека будет востребована на рынке, поскольку позволит сделать процессы "бесшовными", а также отказаться от "рутинных старых технологических решений".