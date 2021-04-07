Минстрой предложил отменить выдачу жилищных сертификатов на вторичное жилье

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Минстрой России предложил отменить выдачу жилищных сертификатов для льготных категорий семей на вторичное жилье, но разрешить по ним строительство индивидуальных домов. Разработанный министерством проект постановления правительства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

"Проект постановления предусматривает изменение принципа обеспечения жилыми помещениями путем использования социальных выплат только на первичном рынке жилья, имеющем более привлекательную ценовую конъюнктуру по сравнению с рынком вторичного жилья", - говорится в пояснительной записке.

Кроме того, Минстрой предлагает дать возможность получателям жилищных сертификатов использовать выплаты для индивидуального жилищного строительства.

По данным авторов документа, основная доля сделок с жилищными сертификатами приходится на вторичный рынок, "который в большинстве случаев имеет низкие потребительские характеристики и качество", а "увеличение спроса во вторичном сегменте приводит к росту цен на такие жилые помещения". При этом, используя социальную выплату для покупки квартир в новостройках или для строительства индивидуальных домов, "граждане становятся владельцами принципиально нового жилья с более оптимальной планировкой, а также современной инфраструктурой", - отмечается в пояснительной записке.

Вместе с этим предложенные изменения позволят простимулировать строительную индустрию и будут способствовать развитию смежных отраслей промышленности, полагают авторы проекта постановления.

Государственные жилищные сертификаты предоставляются в рамках программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации". За 24 года сертификаты получили более 330 тыс. семей, перед которыми у государства имелись жилищные обязательства. Например, это увольняемые военнослужащие, граждане, пострадавшие в результате радиационных аварий, вынужденные переселенцы, выезжающие из районов Крайнего Севера, закрытых административно-территориальных образований, а также за пределы Байконура, молодые семьи.