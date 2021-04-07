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В Новой Москве ввели в эксплуатацию последний корпус ЖК "Борисоглебское"

В связи с этим были восстановлены права еще девяти дольщиков, инвестировавших в строительство объекта, рассказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Права всех дольщиков ЖК "Борисоглебское" восстановлены. Сегодня введен в эксплуатацию последний корпус - № 34 - проблемного объекта, сообщила в среду председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

"Ввод указанного корпуса означает, что права еще девяти граждан, которые инвестировали средства в строительство объекта, восстановлены, и дольщики, наконец, получат ключи от квартир", - сказала Пятова.

Данному объекту присвоен адрес: г. Москва, внутригородская территория поселение Новофедоровское, ул. Генерала Донскова, д. 21, корп. 5. Корпус рассчитан на 18 квартир.

Председатель комитета отметила, что с момента включения ЖК "Борисоглебское" в дорожную карту восстановлены права 191 гражданина, которые инвестировали средства в строительство объекта.

"В связи с неоднократным срывом сроков ввода жилья застройщик привлекался к административной ответственности, а сам жилой комплекс был включен в реестр проблемных объектов. В завершение строительства объекта осуществлялось за счет средств застройщика ООО "Апрелевка С2". Работы по реализации мероприятий по достройке ЖК "Борисоглебское" находились на регулярном контроле Москомстройинвеста", - пояснили в пресс-службе ведомства.

Комплекс "Борисоглебское" расположен на территории деревни Зверево в ТиНАО, в поселении Новофедоровское. Проектом предусмотрено создание малоэтажных домов в нескольких жилых кварталах.

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