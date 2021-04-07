Обманутые дольщики недостроенного дома в Ижевске получат более 30 млн рублей компенсации

ИЖЕВСК, 7 апреля. /ТАСС/. Обманутые дольщики недостроенного жилищного комплекса в Ижевске получат денежные компенсации на общую сумму более 30 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

"Дольщики ЖК "Акварель" на ул. Автономная в Ижевске получат денежную выплату. Решение об этом было принято на заседании наблюдательного совета Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства. Таким образом, 28 обманутых дольщиков, вложивших средства в строительство дома № 1 по ул. Автономная Ижевска, восстановят свои права", - говорится в сообщении.

Общий фонд выплат дольщикам жилищного комплекса составил 30,6 млн рублей, 5,8 млн рублей из них выделены из регионального бюджета, остальные - из Фонда защиты дольщиков и средств компенсационного фонда.

По данным пресс-службы, застройщик устранился от выполнения своих обязательств, и недостроенный объект в 2018 году решением суда был передан жилищно-строительному кооперативу "Автономная", созданному из числа участников строительства, однако у людей не оказалось финансовой возможности достроить 146-квартирный дом.

По словам председателя правительства Удмуртии Ярослава Семенова, в республике также решаются проблемы обманутых дольщиков в других объектах. Часть из них получат денежную компенсацию, некоторые будут обеспечены жильем.

До конца 2022 года власти региона планируют решить проблемы всех обманутых дольщиков.