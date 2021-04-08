Победителем премии "Headliner года" стала руководитель "Тотального диктанта" Ребковец

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Директор Фонда поддержки языковой культуры граждан "Тотальный диктант" Ольга Ребковец стала победителем премии социальных инициатив "Headliner года", церемония награждения которой прошла в Москве.

"Впервые в истории премии выиграл не общественный, а образовательный проект. Наверное, это в тренде сегодняшнего времени, когда во время пандемии и самоизоляции мы все ударились в образование. Безусловно, проект "Тотальный диктант" - один из важнейших для популяризации русского языка", - сказал на церемонии награждения Филипп Третьяков, вице-президент по маркетингу и продажам девелоперской группы компаний "Кортрос", которая является учредителем премии.

Получая награду, Ребковец напомнила, что очередной тотальный диктант пройдет 10 апреля на 2,5 тыс. площадок в 60 странах.

"Тотальный диктант" - общественный проект, который реализуется силами активистов и волонтеров. Впервые он прошел в 2004 году как акция студентов гуманитарного факультета Новосибирского госуниверситета. Цель акции - показать, что грамотность важна для каждого, убедить, что изучать русский язык нелегко, но увлекательно и полезно, объединить всех, кто хочет писать и говорить по-русски.

Лидеры номинаций

Кроме того, в каждой из пяти номинаций премии экспертное голосование определило по три лидера. Так, призерами номинации "Общественная деятельность и социальные проекты" были признаны директор благотворительной организации "Ночлежка" Григорий Свердлин, директор Центра по работе с проблемой насилия "Насилию.нет" (внесен в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) Анна Ривина и сооснователь проекта, посвященного обращению с отходами, "Собиратор" Валерия Коростелева.

По итогам экспертного голосования в номинации "Спорт, фитнес, здоровье" победили основатель женской школы футбола GirlsPower Владимир Долгий-Раппопорт, первая в мире женщина-участница и финишер в моторалли "Дакар" Анастасия Нифонтова, а также Ярослав Святославский - первый спортсмен-паратриатлет из России, переплывший Волгу и преодолевший длинную дистанцию в триатлоне Ironman, отвечает за маркетинг и развитие научного стартап-проекта по разработке технологии 3D-печати мягких нейропротезов NeuroPartner.

В номинации "Культура и искусство" победили директор галереи-мастерской "Граунд Солянка", художник Катя Бочавар, руководитель международного фестиваля уличного искусства Stenograffia Константин Рахманов и Лиза Згирская с аудио-визуальным композиторским проектом "701 Project".

Лидерами номинации "Наука и образования", помимо директора фонда "Тотальный диктант" Ольги Ребковец, стали Дима Зицер с проектом школы неформального образования "Апельсин" и Алексей Кавокин, который занимается разработкой квантового компьютера из жидкого света.

В номинации "Бизнес и инновации" жюри присвоило премию сооснователю и руководителю движения "Гудсерфинг" Илье Попову, Магомед-Амину Идилову с проектом сервиса для реабилитации последствий инсульта на дому Cerebrum MD и Константину Урванцеву за компанию, предоставляющую программное обеспечение и услуги в области виртуальной реальности для обучения детей, Altairika.

Ежегодная премия "Headliner года" учреждена девелоперской группой компаний "Кортрос". В 2021 году премия прошла в четвертый раз. Ее цель - поиск людей, которые являются носителями яркой созидательной идеи, последовательны в ее реализации и стимулируют развитие сообществ и прогресс в своей области.