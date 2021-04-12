ДОМ.РФ докапитализировал свой банк на 30 млрд рублей

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Компания ДОМ.РФ за счет собственных средств докапитализировала Банк ДОМ.РФ на 30 млрд до 108,9 млрд рублей. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе госкомпании.

"ДОМ.РФ принял решение перераспределить часть капитала компании в размере 30 млрд рублей в пользу Банка ДОМ.РФ. Уставный капитал банка был увеличен за счет дополнительной эмиссии и последующей реализации акций в количестве 300 тыс. штук. Стоимость одной ценной бумаги при размещении была определена на уровне 100 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что благодаря докапитализации уставный капитал Банка ДОМ.РФ, составлявший 78,9 млрд рублей, увеличился до 108,9 млрд рублей. В результате банк вошел в ТОП-15 банков России с капиталом, превышающим 100 млрд рублей, пояснили в пресс-службе компании.

"Перераспределение части капитала ДОМ.РФ в пользу уполномоченного банка в сфере жилищного строительства нацелено на решение возложенных на группу компаний президентом России и правительством РФ задач по обеспечению стабильного развития строительной отрасли и рынка ипотечного кредитования", - приводят в сообщении слова заместителя генерального директора ДОМ.РФ Артема Федорко.

Привлеченные средства позволят Банку ДОМ.РФ до конца 2021 года увеличить портфель лимитов проектного финансирования до 1,5 трлн рублей, а также нарастить объемы ипотечного кредитования, отмечается в сообщении. За счет финансирования, привлеченного в результате допэмиссии акций, возможно будет обеспечить ипотечными кредитами около 114 тысяч семей или построить 2,8 млн кв. м жилья (57 тыс. новых квартир).

Банк ДОМ.РФ - ипотечно-строительный банк, который входит в группу финансового института развития ДОМ.РФ и является уполномоченным банком в сфере жилищного строительства. Ранее было объявлено, что в рамках оптимизации институтов развития к Банку ДОМ.РФ предполагается присоединить МСП Банк.

Для целей нацпроекта

Докапитализация Банка ДОМ.РФ нужна для развития проектного финансирования в России, включая поддержку низкомаржинальных региональных проектов, высказал мнение в беседе с ТАСС главный эксперт компании "Русипотека" Сергей Гордейко. "Портфель проектного финансирования банка в несколько раз превышает собственный портфель ипотечных кредитов физическим лицам (200 млрд рублей). Общая сумма всех открытых банком кредитных линий превышает 2 трлн рублей. Рано или поздно эти средства будут востребованы", - считает эксперт.

Докапитализация Банка ДОМ.РФ позволит ему расширить свое предложение на рынке проектного финансирования жилищного строительства, на которое есть существенный спрос со стороны застройщиков, прокомментировал, в свою очередь, профессор, заведующий кафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов недвижимости, Финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов. "Это будет способствовать выводу новых жилищных проектов на рынок и повышению конкуренции между застройщиками, что в свою очередь служит повышению доступности жилья", - сказал собеседник информагентства.

Докапитализация Банка ДОМ.РФ происходит не в первый раз и направлена в первую очередь на масштабирование деятельности банка, занятие им передовых позиций на рынке ипотечного жилищного кредитования, сказал в беседе с ТАСС гендиректор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК), эксперт тематической площадки ОНФ "Жилье и городская среда" Николай Алексеенко. Он напомнил, что президентом РФ Владимиром Путиным и правительством неоднократно озвучивались планы по достижению амбициозных задач в жилищной сфере - это и снижение уровня ипотечных ставок, и увеличение обеспеченности жильем граждан страны и достижения объема ввода жилья на уровне 120 млн кв. м ежегодно.

"Увеличение акционерного капитала Банка ДОМ.РФ на 30 млрд рублей уже в ближайшее время позволит банку нарастить объемы кредитования застройщиков, что в конечном счете должно отразиться на запуске новых проектов жилищного строительства и объеме текущего строительства. Без подобных шагов сложно себе представить достижение целей национального проекта по жилью. Не будем забывать, что Банк ДОМ.РФ является одним из банков, который активно наращивает свой ипотечный портфель. Уже сейчас он один из немногих, кто предлагает самый широкий набор ипотечных продуктов, в том числе с государственной поддержкой по льготным ставкам", - сказал он.

Национальный проект "Жилье и городская среда" реализуется до 2030 года с целью обеспечения российских семей качественным доступным жильем, создания механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды. Как следует из паспорта нацпроекта, к концу 2024 года число действующих договоров долевого участия, заключенных с применением счетов эскроу, должно превысить 1 млн. Одним из целевых показателей нацпроекта является снижение ипотечной ставки и увеличение объема выдачи ипотеки, в том числе на новостройки.