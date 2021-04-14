Госдума передала Минстрою все полномочия по регулированию работы ГИС ЖКХ

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Госдума в среду приняла в третьем чтении законопроект, согласно которому Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ наделяется всеми полномочиями по утверждению нормативных правовых актов, регламентирующих работу государственной информационной системы ЖКХ (ГИС ЖКХ).

Сейчас эти полномочия находятся в совместном ведении Минцифры и Минстроя. Ранее Госдума приняла закон, согласно которому правомочия обладателя, а также функции государственного заказчика, ответственного за координацию работ по созданию, эксплуатации и модернизации ГИС ЖКХ, были переданы Минстрою.

Теперь полномочия в сфере организационно-технических вопросов функционирования ГИС ЖКХ переходят исключительно в Минстрой, в том числе по установлению порядка взаимодействия иных информационных систем с ГИС ЖКХ и единых форматов для такого информационного взаимодействия.

Авторами закона выступили представители всех фракций Госдумы во главе с председателем комитета по жилищной политике и ЖКХ Галиной Хованской ("Справедливая Россия").