Девелопер "Эталон" получил разрешение на застройку южной части территории ЗИЛа в Москве

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Девелоперская группа "Эталон" получила разрешение на строительство первых шести корпусов проекта "ЗИЛ-Юг" на территории бывшего завода им. Лихачева в Москве. Об этом сообщает пресс-служба девелопера в среду.

"Группа "Эталон" объявляет о получении разрешения на строительство первой очереди масштабного проекта комплексного освоения территории, расположенного в южной части бывшей территории завода ЗИЛ в Москве", - отмечается в сообщении.

В частности, в рамках первой очереди планируется построить и реализовать 57,6 тыс. кв. м, включая 48,4 тыс. кв. м жилья и коммерческих помещений. Строительство первых шести корпусов комплекса планируется завершить в конце 2023 года. В целом по проекту "ЗИЛ-Юг" планируется возвести 1,4 млн кв. м на территории в 109 га. Консалтинговая компания Colliers International оценила рыночную стоимость проекта в 64,1 млрд рублей, доходы девелопера от продажи недвижимости - в 360,2 млрд рублей.

"Опираясь на собственную экспертизу в области редевелопмента промышленных территорий и используя мировой опыт, мы создали новый для рынка продукт, который останется актуальным на протяжении десятилетий", - считает президент группы "Эталон" Геннадий Щербина.

По словам вице-президента девелоперской группы "Эталон" по Москве Максима Берловича, развитие бывшей территории завода им. Лихачева является одним из крупнейших проектов редевелопмента в мире. "Проект соответствует не только всем требованиям комфортного города, но и отражает концепцию 15-минутного города, готового реагировать на различные жизненные сценарии и успешно взаимодействовать с любыми возрастными группами", - добавил он.

Концепцию мастер-плана проекта "ЗИЛ-Юг" подготовили голландское архитектурное бюро KCAP и компания Citymakers, которая специализируется на развитии городских территорий. Также девелопер запустил медиаплатформу Generation Zil для обсуждения развития района. По проекту предусмотрено создание парка, социальной инфраструктуры, коммерческих и деловых помещений, например, кафе, магазинов, коворкингов, а жилая застройка будет включать таунхаусы, урбан-виллы, дома с террасами и высотные здания с пентхаусами. Кроме того, в жилом комплексе появится пешеходный бульвар, соединяющий станцию Московского центрального кольца "ЗИЛ" и территорию "ЗИЛ-Восток" с прибрежной зоной отдыха и набережной Марка Шагала протяженностью около 10 км.