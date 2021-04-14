Спрос на аренду дач в Подмосковье снизился почти на 50% по сравнению с прошлым годом

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Спрос на аренду дачных участков в Московской области снизился практически на 50% по сравнению с 2020 годом. Прогнозируется, что спрос на аренду дач в сезон будет чуть выше уровня 2019 года, сообщил журналистам в среду председатель Союза дачников Подмосковья, первый заместитель председателя Мособлдумы Никита Чаплин.

"Аренда, на самом деле, резко подорожала [в 2020 году], и не было предложений на аренду в ближних поселках от Москвы. Сейчас спрос упал - но вопрос этот очень оценочный: 60%, или как мы даем цифру 50%, то есть на половину. Но опять же все зависит от локации", - сказал Чаплин.

Он добавил, что в близких к Москве поселках аренда дач до сих пор остается востребованной, а из СНТ с недостаточно развитой инфраструктурой практически все арендаторы уже съехали.

"Мы видим, что мы вернемся к цифрам [по спросу на аренду дачных участков] чуть выше 2019 года. В 2019 году вообще было легко все арендовать, а 2020 год раздуло цены и не было хороших предложений по аренде. Сейчас предложения на рынке есть, так как не было долгосрочных договоров", - отметил Чаплин.

Он рассказал, что средний рост стоимости аренды дачи в настоящее время оценить в Подмосковье трудно, так как цена зависит от расположения и площади.

"В условиях того, что мы сейчас видим, Рублевка не падает в цене, "Рига" стоит в цене. Если смотрим другие направления, то, например, в Химках и Мытищах цена немного снизилась - оценочно на 5-10%", - рассказал Чаплин.