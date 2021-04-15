Росреестр предложил механизм отчуждения в муниципальную собственность затопленных земель

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Росреестр предложил отказывать в регистрации права на недвижимость, выданную в качестве компенсации за наводнение, тем гражданам, которые не согласились передать в муниципальную собственность свое затопленное жилье. Разработанный ведомством законопроект опубликован в четверг на портале проектов нормативных правовых актов.

"Законопроектом предусматривается, что отсутствие подтверждения выполнения обязательства по отчуждению жилого помещения, признанного непригодным для проживания в результате негативного воздействия вод, является основанием для приостановления осуществления государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав на жилое помещение, приобретаемое за счет средств, предоставленных в качестве соответствующих мер социальной поддержки", - говорится в пояснительной записке.

Согласно законодательству, государство оказывает социальную поддержку гражданам, жилье которых было признано непригодным для проживания из-за чрезвычайно ситуации, в том случае, если собственники дают обязательство о безвозмездном отчуждении указанного дома или помещения и земельного участка, на котором оно расположено, в региональную или муниципальную собственность.

Однако, по данным Росреестра, в ряде регионов, например, в Амурской области, Хабаровском крае, Еврейской автономной области, имеют место случаи, когда при оказании гражданам социальной поддержки договоры безвозмездного отчуждения соответствующих жилых помещений в муниципальную собственность не заключаются. Так, в 2019-2020 годах в Дальневосточном федеральном округе поддержку от государства получили семьи, пострадавшие от затоплений, в отношении 1 239 жилых помещений, но только 419 из них были безвозмездно отчуждены в муниципальную собственность.

Вопросы прекращения прав на землю и жилые помещения после затоплений действующее законодательство регулирует не в полной мере, считают в Росреестре. В частности, в законодательстве отсутствует указание на возможность принудительного отчуждения земельного участка, если расположенное на нем жилое помещение признано непригодным для проживания после затопления и при этом гражданин получил поддержку от государства.

Вместе с этим принудительное отчуждение земельного участка должно сопровождаться адекватными компенсационными мерами гражданину не только по приобретению нового жилья, но и по равноценному возмещению в виде возможности предоставления земельного участка, подчеркивается в пояснительной записке.