Хуснуллин сообщил о востребованности льготной ипотеки среди россиян

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Программа льготной ипотеки на новостройки по ставке не более 6,5%, запущенная год назад, оказалась востребованной среди россиян. За это время было выдано почти 450 тысяч кредитов на 1,337 трлн рублей, сообщил в пятницу вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Ровно год назад президент РФ объявил о запуске программы льготной ипотеки под 6,5%, которая была призвана поддержать строительную отрасль, повысить доступность жилья за счет низкой ставки и улучшить жилищные условия россиян. Сейчас можно сказать, что программа оказалась крайне востребованной. За год банки выдали почти 450 тысяч кредитов на 1,337 трлн рублей. Согласно данным ДОМ.РФ, средняя площадь жилья, купленного по льготной ипотеке, составляет около 50 кв. м", - привела пресс-служба Минстроя России слова Хуснуллина.

При этом только в 2021 году выдано почти 100 тысяч кредитов на сумму 335 млрд рублей, средний размер кредита составляет около 3 млн рублей, отметил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин. Участниками программы стали жители всех 85 регионов. Наиболее популярной льготная ипотека оказалась в Санкт-Петербурге, Москве, Московской области, Краснодарском крае, Свердловской, Тюменской, Ростовской областях, Татарстане, Башкирии и Новосибирской области.

В настоящее время с Центробанком ведется совместная работа по разработке дальнейших решений по льготным ипотечным программам. Хуснуллин подчеркнул, что решения о дальнейшей судьбе ипотеки под 6,5% окончательно не принято. Своей задачей он назвал найти ту середину, при которой не будут разгоняться цены на жилье, но при этом будет продолжаться льготная программа.

"Без этого мы точно не нарастим объемы строительства. Я убежден, что льготная ипотека - не ключевой фактор для роста цен на жилье. Важно соотношение спроса и предложения на рынке, там, где есть перегретый спрос, мы будем искать пути решения проблемы" - отметил вице-премьер.

В Минстрое добавили, что запуск программы обеспечил рост объемов нового строительства на рынке жилья: площадь разрешений на строительство, выданных за три месяца текущего года, превысила аналогичный показатель первого квартала 2020 года на 54%.

Льготная программа

Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках была утверждена правительством РФ в конце апреля 2020 года. Она призвана поддержать россиян, которые хотят улучшить жилищные условия, и строительную отрасль, которая столкнулась с падающим спросом на жилье и оттоком денег граждан из-за спада в экономике в связи с пандемией. Ипотечный кредит на льготных условиях можно взять на сумму до 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 6 млн рублей - в остальных регионах.

Изначально программу планировалось завершить 1 ноября 2020 года, но позже правительство продлило ее до 1 июля 2021 года. Кабмин рассматривает варианты для дальнейшего продления программы после 1 июля.