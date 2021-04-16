Объем ввода индивидуального жилья в Кировской области сократился в 2020 году на 10%

КИРОВ, 16 апреля. /ТАСС/. Объем индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в Кировской области сократился в 2020 году на 10% по сравнению с 2019 годом, сообщила в пятницу ТАСС министр строительства Кировской области Ирина Кислухина.

"В 2020 году введено 204,8 тыс. кв. м ИЖС, что на 10% меньше по сравнению с показателем 2019 года (228,2 тыс. кв. м). Ввод ИЖС в Кировской области последние три года составляет от 200 до 220 тыс. кв. м", - сказала Кислухина.

По ее словам, в основном речь идет о домах, построенные населением. "Комплексного малоэтажного строительства [в регионе] практически нет, так как себестоимость ИЖС при комплексном строительстве с учетом всех коммуникаций гораздо выше многоэтажного строительства, и стоимость жилого дома в конечном итоге окажется выше квартиры", - отметила министр.

По данным министерства, драйвером развития рынка жилищного строительства в 2020 году в Кировской области стала льготная ипотека. Механизм льготной ипотеки существенно повысил спрос граждан на жилье на первичном рынке и позволил сократить долю нереализованного жилья у застройщиков на 6,5%. Также льготная ипотека в целом снизила средневзвешенную процентную ставку по региону до 7,8% годовых и увеличила количество выданных кредитов в 2020 году на 37%. Всего по региону на 1 января 2021 года кредитные организации выдали 18,6 тыс. ипотечных кредитов на сумму 31,8 млрд рублей.