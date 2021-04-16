В Хабаровске надеются возводить больше жилья после строительства дорог и тепломагистрали

ХАБАРОВСК, 16 апреля. /ТАСС/. Застройщики увеличат объемы жилищного строительства в Хабаровском крае до более 2 млн кв. м жилья после ввода четырех объектов транспортной и коммунальной инфраструктуры. Такое мнение в пятницу ТАСС высказал начальник управления жилищного строительства Минстроя края Алексей Назаренко.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил на совещании с членами правительства, что рост цен на новостройки на Дальнем Востоке нивелирует решения властей по вводу льготной ипотеки в регионе. Он отметил серьезный дефицит на рынке первичного жилья и предложил разработать комплекс мер по повышению предложений на первичном рынке жилья.

"Достижение показателя ввода жилья на одного человека в объеме 0,82 кв. м к 2030 году [по поручению президента], возможно при развитии комплексной жилой застройки. Для наращивания объемов жилищного строительства необходимо строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры", - сказал Назаренко, уточнив, что речь идет о строительстве объектов в Хабаровске, где вводятся основные объемы жилья.

В частности, необходимо строительство тепломагистрали ТМ-35 от Хабаровской ТЭЦ-3 в Хабаровске. До середины сентября по этому объекту планируется получить положительное заключение госэкспертизы. Также необходимо построить дорожную сеть по улице Героев Пассаров от улицы Трехгорной в городе, перемычку "Авангард" между магистральными теплотрассами от района "Пятая площадка" до теплотрассы в районе завода железобетонных изделий и очистные сооружения в микрорайоне "Строитель". "В случае строительства указанных объектов инфраструктуры возможно ввести в эксплуатацию более 2 млн кв. м жилья", - сказал Назаренко.

В прошлом году в Хабаровском крае было введено 229,3 тыс. кв. м жилья, что на 22% меньше по сравнению с 2019 годом. Регион отстает по вводу жилья по нацпроекту "Жилье и городская среда", по нему к 2024 году в крае ежегодно должно было вводиться в строй не менее 352 тыс. кв. м жилья, а к 2030 году - 411 тыс. кв. м. С учетом негативной динамики в строительной отрасли показатели были снижены. Спад произошел в том числе из-за пандемии.