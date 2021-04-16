Более 570 тыс. кв. м соцобъектов планируется ввести в ТиНАО в 2021 году

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Свыше 570 тыс. кв. м социальных и промышленных объектов с новыми рабочими местами планируется ввести в ТиНАО в этом году. Количество рабочих мест к концу 2020 года уже превысило 255 тыс., сообщила в пятницу пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

"Задача создания новых мест приложения труда на территории ТиНАО сегодня остается для нас крайне актуальной, с начала этого года здесь уже введено порядка 100 тыс. кв. м объектов социального и промышленного назначения, в которых будут созданы новые рабочие места. По итогам года планируется ввести более 570 тыс. кв. м таких объектов", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

По его словам, сегодня уже около 65% жителей ТиНАО нашли работу в границах Новой Москвы.

Глава департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин уточнил, что лидирует по количеству созданных рабочих мест сфера потребительского рынка и услуг, далее следует сфера логистики и связи, примерно столько же новых рабочих мест появилось в топливно-энергетическом комплексе и строительстве.

"С 2012 года на территории Новой Москвы ввели более 4,57 млн "квадратов" социальных и коммерческих объектов. Здесь построили 19 школ, 54 детских сада и 15 объектов здравоохранения - тысячи высокопрофессиональных специалистов обрели работу в открывшихся школах, детских садах, поликлиниках, амбулаториях. Кроме социальных объектов, крупных предприятий и производств, более 10 тыс. рабочих мест создано на первых этажах жилых зданий, где открыли ателье, аптеки, мастерские и магазины", - подчеркнул Жидкин.