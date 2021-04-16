Эксперты: проекты комплексного развития территорий должны менять облик городов

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Замминистра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин призвал девелоперов заниматься обликом городов в рамках закона о комплексном развитии территорий (КРТ). Такое мнение он высказал, выступая на конференции "Апрельские тезисы. Жилая недвижимость".

"Девелоперам нужно заниматься изменением облика городов <...> Если мы посмотрим на Волгоград, Ульяновск, Самару - территории вдоль Волги, первую линию - там либо непонятные железнодорожные пути и какие-то склады, либо старые производства, где ничего не производится", - сказал Стасишин. Он добавил, что первые проекты в рамках закона о комплексном развитии территории будут реализованы как раз на таких территориях.

"Сегодня перед девелоперами стоит вопрос не застройки, а комплексного территориального развития городских пространств", - отметил, в свою очередь, вице-президент девелоперской группы "Эталон" по региону Москва Максим Берлович.

По его словам, именно такой подход, в частности, применяется при развитии территории "ЗИЛ-Юг", где планируется возвести 1,4 млн кв. м различной недвижимости на площади в 109 га. "Эта территория сейчас полностью парализована. Перед нами стояла задача оживить эту локацию, генерировать трафик, в том числе деловой, так как мы видим тенденцию к формированию на территории Южный порт - ЗИЛ нового делового центра Москвы", - сказал он на конференции.

Берлович добавил, что на территории "ЗИЛ-Юг" формируются новые маршруты и городские связи. В частности, здесь проходит МЦК, напротив строится большой ТПУ "Нагатинское", реализуется программа благоустройства набережных. "Также на уровне самого проекта создается огромное количество связей - это и мосты, и проектируемая канатная дорога, и подземные переходы через железную дорогу, которые свяжут наш проект с соседними районами", - привел пример вице-президент группы "Эталон".

Как сообщалось в четверг, девелоперская группа "Эталон" получила разрешение на строительство первых шести корпусов комплекса "ЗИЛ-Юг", их строительство планируется завершить в конце 2023 года. По проекту предусмотрено создание парков, социальной инфраструктуры, коммерческих и деловых помещений. Жилая застройка будет включать в себя таунхаусы, урбан-виллы, дома с террасами, высотные здания с пентхаусами.

О комплексном развитии городов

В январе вице-премьер Марат Хуснуллин в интервью ТАСС сообщал, что большинство регионов Российской Федерации планируют применять новый закон о комплексном развитии территорий.

Президент России Владимир Путин в конце 2020 года подписал закон о механизме комплексного развития территорий, который предусматривает расселение аварийного и ветхого жилья, а также дает региональным властям возможность сноса неаварийных многоквартирных домов. Законом предусматривается реализация программ обновления городской застройки с привлечением внебюджетных источников. КРТ будет проводиться по решению правительства РФ, властей регионов и органов местного самоуправления.