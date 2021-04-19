Эксперты: семейная ипотека на частные дома позволит снизить ежемесячный платеж на 20-35%

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Расширение программы семейной ипотеки на строительство частных домов позволит сэкономить заемщикам на ежемесячных платежах около 20-35%. Такое мнение выразили опрошенные ТАСС эксперты рынка недвижимости.

Ранее правительство РФ расширило условия программы семейной ипотеки на строительство частного дома и приобретение земельного участка. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что за счет изменений дополнительно может быть выдано более 20 тыс. ипотек на общую сумму около 79 млрд рублей. На эти средства можно построить 2,8 млн кв. м жилья.

"Сегодня ставка начинается минимум с 9%, и снижение сразу до 6% является значимой мерой поддержки, это позволит снизить ежемесячный платеж сразу на 20%", - отметил генеральный директор Рейтингового агентства строительного комплекса и эксперт тематической площадки ОНФ "Жилье и городская среда" Николай Алексеенко.

Президент Национального агентства малоэтажного и коттеджного строительства, депутат Мосгордумы Елена Николаева считает, что экономия бюджета для семьи при использовании льготной программы на строительство частного дома может достигать и 35%. "В личных деньгах, особенно в первых периодах, при среднем предполагаемом размере кредита около 3,95 млн рублей на десятилетнем сроке и базовой ставке 13% годовых до субсидирования, экономия может составить более 20 тыс. рублей в месяц", - добавляет она.

Расширение меры поддержки для семей с детьми станет востребованным, так как позволит им построить собственный дом больше по площади, чем при покупке квартиры, полагает профессор, заведующий кафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов недвижимости Финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов. Опрошенные ТАСС эксперты сходятся во мнении, что параллельно с обновленной мерой поддержки необходимо развивать строительство в подобных поселках с частными домами социальной, транспортной и коммерческой инфраструктуры: школ, детских садов, поликлиник, магазинов.

Поддержка семей и бизнеса

По словам Николаевой, субсидированные кредиты будут выдаваться только на строительство дома по договорам с юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, что даст возможность для развития индивидуального организованного домостроения. В свою очередь, Алексеенко добавил, что расширение программы скажется и на объеме предложения и послужит драйвером роста индивидуального жилищного строительства, в том числе в пригородах.

"Думаю, традиционно спрос будет выше в Московской области, Санкт-Петербурге и регионах Юга России, где популярность и традиции индивидуального домостроения достаточно высоки. Надеемся, что постепенно этот процесс распространится на всю страну", - считает Николаева.

Расширение условий программы не потребует дополнительных средств, так как субсидии будут осуществляться за счет бюджета, который уже предусмотрен на семейную ипотеку, отметил генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко. "Постановление правительства РФ позволит еще большему числу семей с детьми улучшить жилищные условия. А застройщики, в том числе небольшие, получают новые заказы, появляются новые рабочие места для строителей", - считает он.

О программе семейной ипотеки

Программа предоставления ипотеки по льготной ставке до 6% для семей с двумя и более детьми, рожденными в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года, была запущена в начале 2018 года по поручению президента России Владимира Путина. Семейная ипотека также доступна семьям с одним ребенком, если у него есть инвалидность. Программа дает возможность не только взять кредит на квартиру в новостройке, но и рефинансировать имеющуюся ипотеку на жилье на первичном рынке. Оператором программы семейной ипотеки выступает ДОМ.РФ.

По данным ДОМ.РФ, за время действия семейной ипотеки в новые квартиры переехали 135 тыс. семей.