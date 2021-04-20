"Известия": рост цен на недвижимость в России замедлился в первом квартале

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Темп роста цен на первичное жилье в России в январе - марте 2021 года замедлился и составил 8% против 10% в предыдущем квартале. Об этом во вторник пишет газета "Известия" со ссылкой на совместное исследование "Авито недвижимости" и портала "Пульс продаж новостроек".

Как сообщает газета, по итогам I квартала 2021 года зафиксировано снижение темпов роста на первичное жилье - данный показатель составил 8%, в то время как за октябрь - декабрь прошлого года он составлял 10%.

"Подобный вектор развития в основном обусловлен тем, что многие россияне уже успели воспользоваться выгодными ипотечными предложениями в прошлом году и приобрести квартир", - отмечается в документе исследования.

Коммерческий директор ГК "РКС Девелопмент" Александр Коваленко отметил газете, что замедление роста цен происходит также в связи с опасениями девелоперов насчет прекращения льготной ипотеки. Согласно данным исследования, спрос на жилье в новостройках по сравнению с I кварталом прошлого года снизился на 6%, при этом уровень предложения, наоборот, вырос на 14%.

Ранее президент России Владимир Путин поручил изучить ситуацию с существенным ростом цен на жилье в России. По его словам, в среднем по России рост цен на жилье составил 12%, но в ряде регионов динамика была выше.