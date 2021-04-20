Минстрой сообщил, что доля жилья со счетами эскроу в некоторых регионах превышает 80%

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Доля проектов жилищного строительства, которые возводятся с использованием счетов эскроу в рамках проектного финансирования, в среднем по России составляет 50%, а в некоторых регионах превышает 80%. Об этом сообщил во вторник замминистра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин на круглом столе комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям.

"Реформа состоялась. Больше 50% по стране [проектов], а в некоторых регионах больше 80% сегодня уже работают с использованием проектного финансирования и эскроу-счетов", - сказал замминистра, напомнив, что с момента запуска реформы прошло почти три года.

По словам Стасишина, в последние полтора года механизм эскроу донастраивался, при этом меры господдержки спроса на жилье, в том числе через отдельные льготные программы по ипотеке, позволили еще быстрее перейти на проектное финансирование.

По данным Центрального банка, на 1 марта 2021 года на счетах эскроу в России скопилось уже почти 1,4 трлн рублей средств граждан-участников долевого строительства. С марта прошлого года объем эскроу вырос примерно в семь раз.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, хранятся на банковских счетах эскроу, а застройщик реализует проект за счет кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщик может только после ввода объекта в эксплуатацию.