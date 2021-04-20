Средняя ставка для застройщиков по проектному финансированию ниже ключевой

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Средняя ставка по банковским кредитам для застройщиков в рамках проектного финансирования строительства жилья ниже ключевой и находится на уровне 4%. Об этом на "круглом столе" в Госдуме сообщила зампред Банка России Ольга Полякова.

"65% кредитных договоров, которые сейчас заключены, они заключены по средней ставке <…> на уровне 4%. Это ниже ключевой ставки. Есть кредиты, которые сейчас финансируются по ставке 0,01%. Мне кажется, такое могло только во сне присниться кому-то, но тем не менее это реальность", - сказала Полякова.

При этом, по словам зампреда, также есть ряд кредитных договоров, которые имеют ставку на уровне 12%. "К сожалению, ставка остается такой же только лишь по той причине, что нет заполняемости на счетах эскроу. Это, видимо, объекты, которые строятся в регионах, где очень низкий спрос на квартиры", - пояснила она.

Ключевая ставка ЦБ в настоящее время составляет 4,5%.

Согласно данным регулятора на 1 марта 2021 года, объем средств на счетах эскроу в рамках долевого строительства жилья превысил отметку в 1,41 трлн рублей. При этом 213,2 млрд рублей со счетов эскроу по завершенным проектам строительства уже перечислено застройщикам или в погашение кредитов на строительство объектов. Общий лимит действующих кредитных договоров, заключенных банками и застройщиками, составляет более 3,28 трлн рублей.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, хранятся на банковских счетах эскроу, а застройщик реализует проект за счет кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщик может только после ввода объекта в эксплуатацию.