В Минфине заявили, что проблема обманутых дольщиков осталась в прошлом

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Проблема обманутых дольщиков в целом осталась в прошлом, заявил на круглом столе в Госдуме замминистра финансов Алексей Моисеев.

"Мы сейчас уже видим проблему обманутых дольщиков как проблему, которая <…> по своей сути осталась в прошлом. То есть, мы должны гражданам за те проблемы, которые были в прошлом", - сказал Моисеев. Кроме того, замминистра подчеркнул, что в настоящее время достаточно успешно работает Фонд защиты прав дольщиков.

Долевое строительство в России существует с 2004 года. Большинство граждан в рамках долевого строительства благополучно получили квартиры в новых домах, однако проблема обманутых дольщиков потребовала радикальных решений. С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, хранятся на банковских счетах эскроу, а застройщик реализует проект за счет кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщик может только после ввода объекта в эксплуатацию.