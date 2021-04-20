Самарские обманутые дольщики получили денежные выплаты на сумму 5,6 млн рублей в 2021 году

САМАРА, 20 апреля. /ТАСС/. Обманутые дольщики Самарской области получили денежные компенсации на сумму 5,6 млн рублей за первый квартал 2021 года, сообщил ТАСС первый заместитель министра строительства региона, главный архитектор области Анатолий Баранников. Еще семь человек за этот период получили жилые помещения вне проблемного объекта.

"За первый квартал 2021 года удовлетворены участники долевого строительства с помощью выплат денежной компенсации - они произведены шести гражданам на общую сумму 5,6 млн рублей, а также предоставления жилого помещения вне проблемного объекта - удовлетворены права семи граждан семью квартирами. Сейчас в Едином реестре проблемных объектов (ЕРПО), ведение которого осуществляется ДОМ.РФ, числится 48 проблемных объектов", - сообщил собеседник агентства.

В 2020 году в ЕРПО находилось 64 долгостроя, включая 53 проблемных объекта в региональном реестре. При этом работа по приему заявлений граждан о включении в реестр пострадавших участников долевого строительства продолжается, отметил Баранников.

Рекорды прошлого года

Максимальное количество долгостроев было исключено из реестра проблемных объектов в прошлом году. По данным собеседника, из списка были исключены 17 домов, из которых 16 объектов числились в ЕРПО, один - в региональном перечне. "Удовлетворены права 1 414 пострадавших граждан, в том числе с помощью выплаты денежных средств и предоставления жилых помещений вне проблемных объектов", - отметил Баранников. Так, права 1 265 человек по 15 долгостроям были удовлетворены после завершения строительства и сдачи домов в эксплуатацию. Еще 125 самарцев по 10 проблемным объектам получили выплаты из регионального бюджета на сумму почти 130 мнл рублей. Оставшиеся 24 жителя по 22 квартиры получили жилое помещение вне проблемного объекта в Самаре на улице Печерская в домах 25 и 27.

Ранее губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщал ТАСС, что в 2017 году было сдано три долгостроя, в 2018 году - четыре, в 2019 - 12 домов. Всего за 2018-2020 годы около 4 тыс. обманутых участников долевого строительства были обеспечены новым жильем. Азаров отмечал, что сейчас остались "самые тяжелые, финансовоемкие объекты, по которым решения очень непростые".

Глава региона подчеркивал, что для решения проблем по многим объектам требуется процедура банкротства, которая длится как минимум полгода, как правило она затягивается на год-полтора. В таких случаях необходимо подумать над совершенствованием законодательства в части банкротства проблемных застройщиков, отмечал Азаров. По его словам, он уже обсуждал это с другими главами регионов, они планируют подумать над этим вместе.