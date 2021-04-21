Москва выделила для строительства домов по реновации более 17 га земли с начала года

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Власти Москвы выделили 18 участков земли общей площадью 17,3 гектара для строительства домов по программе реновация с начала 2021 года. Планируется, что в возведенные новостройки смогут переехать 10,5 тыс. горожан, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"В частности, четыре дома планируется возвести на юго-востоке столицы, по три - на юге, востоке, северо-востоке и севере, а также по одному на западе города и на территории ТиНАО. Город намерен построить здесь 285,9 тыс. кв. м современного и комфортного жилья. В эти новостройки из старых домов смогут переехать 10,5 тыс. москвичей", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента городского имущества Максима Гамана.

По данным на сайте, на большей части из этих 18 участков уже ведется проектирование многоквартирных домов. На Шепелюгинской улице (владение 16) появится 14-этажное здание на 102 квартиры с подземной автостоянкой. На первом этаже будут объекты инфраструктуры и технические помещения. Также оборудуют помещения для консьержа и колясочные. Во дворе сделают детскую и спортивную площадки, зону отдыха. Придомовую территорию благоустроят.

Программу реновации утвердили в 2017 году. Ее участниками стали около миллиона москвичей - это жители более пяти тысяч домов. Все они смогут переехать в современные комфортные квартиры. Для них уже построили более миллиона квадратных метров нового жилья.