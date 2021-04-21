В Самарской области планируется построить более 23 млн кв. метров жилья до 2030 года

САМАРА, 21 апреля. /ТАСС/. Власти Самарской области планируют построить более 23 млн кв. метров жилья за 2021-2030 годы по национальному проекту "Жилье и городская среда", сообщил ТАСС первый заместитель министра строительства региона, главный архитектор области Анатолий Баранников. В этом году планируется построить 1,7 млн кв. м жилого фонда, что на 300 тыс. кв. м больше показателя за прошлый год.

"В рамках реализации задач национального проекта "Жилье и городская среда" за 2021-2030 годы в Самарской области планируется построить 23,1 млн кв. метров жилья, в том числе в 2021 году - 1,7 млн кв. метров. В 2020 году в регионе введено более 1,4 млн кв. метров жилья, всего 98% от планового задания. Из них 33% (468 тыс. кв. метров) составили многоквартирные дома", - рассказал собеседник агентства.

Баранников объяснил, что снижение объемов введенного многоквартирного жилья в 2020 году по сравнению с 2019 годом и невыполнение планового показателя по нацпроекту связано с низкой инвестиционной активностью застройщиков в 2019 году, когда формировался задел на следующий год. "За весь 2019 год выдано всего 15 новых разрешений на строительство 223 тыс. кв. метров многоквартирного жилья. В 2020 году произошло существенное снижение объемов строящегося жилья. В декабре 2020 года в стройке было 1,5 млн кв. метров жилого фонда по 73 разрешениям, тогда как только в сентябре 2019 года этот показатель составлял 2,13 млн кв. метров по 136 документам на возведение жилья", - сообщил региональный замминистра строительства.

При этом низкую инвестиционную активность Баранников связал с образованием существенного избытка введенного, но не реализованного жилья. Так, по итогам 2019 года остались нереализованными не менее 300 тыс. кв. метров. "В 2020 году этот избыток был ликвидирован. Непроданными по итогам 2020 года оставались всего 33 кв. метра построенного жилья. В первую очередь продажам способствовали сниженные ставки по ипотеке", - отметил Баранников.

Перспективы развития

Сейчас власти фиксируют рост инвестиционной привлекательности строительной отрасли. Предполагается, что в 2021 году застройщикам выдадут разрешение на возведение жилья объемом 1,1 млн кв. метров. Баранников рассказал, что на региональном уровне запущен новый инвестиционный цикл, существенно улучшен деловой климат в строительной отрасли.

"С застройщиками и органами местного управления налажена регулярная штабная работа по развитию текущих и перспективных площадок. Сформированы планы получения разрешений на строительство и ввода многоквартирных домов, формирования проектов планировок и концепций развития территорий. На 26 дней сократилась (со 127 до 101 дня) сократилась длительность подготовительных процедур в строительстве, <…> повысилась оценка деятельности министерства со стороны застройщиков", - сообщил собеседник.

Баранников уверен, что эти меры позволят не допустить ошибок предыдущих лет, когда несформированный за период 2017-2018 годов задел объектов в строительстве существенно повлиял в силу цикла строительства на объемы вводы жилья в 2019 и 2020 годах.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит из федеральных проектов - "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий превышает 1 трлн рублей. Основная цель - обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.