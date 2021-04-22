Госдума ввела запрет на перепродажу сведений из госреестра недвижимости

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Госдума на заседании в четверг приняла в третьем чтении законопроект, направленный против перепродажи сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

Документ запрещает создание сайтов, программ и мобильных приложений, "посредством которых предоставляется доступ к информационным ресурсам и обеспечивается возможность предоставления сведений", содержащихся в ЕГРН. Также не допускается "использование таких сайтов, программ и приложений создавшими их гражданами, организациями или иными лицами в целях предоставления, в том числе организации и (или) обеспечения предоставления, таких сведений заинтересованным лицам". Исключения составят лишь официальные ресурсы. Кроме того, исключается возможность ведения в бумажной форме реестровых дел.

"Речь идет, в том числе о запрете сайтов, программ и приложений, которые под видом официального органа - Росреестра - торгуют сведениями из ЕГРН", - пояснил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин. Принятый закон, продолжил спикер, "упрощает для граждан реестровые операции с недвижимостью". "Все документы можно будет подавать в Росреестр в электронном виде и не тратить время на поход в многофункциональный центр с кипой бумаг", - добавил он.

Регистрация договора застройщика многоквартирного дома с первым участником долевого строительства при подаче заявления через многофункциональный центр будет проведена в течение семи рабочих дней, а со всеми последующими участниками - в течение пяти рабочих дней или трех, если документы поданы в электронном виде.

Упрощение документооборота

Расширяется список заявителей, которые смогут обратиться за госрегистрацией прав собственности или кадастровым учетом недвижимости. В него, в частности, вошли наследники и лица, получившие земельный участок из государственной или муниципальной собственности в постоянное пользование.

Кадастровые инженеры также смогут подавать документы в Росреестр от имени заказчиков, не оформляя нотариальной доверенности. Они будут иметь возможность получать большую часть необходимой информации через личный кабинет кадастрового инженера.

Согласно поправкам в закон о госрегистрации недвижимости, электронная цифровая подпись будет не нужна, если в сделке участвуют органы федеральной, региональной власти или местного самоуправления. Кроме того, будет возможность подать документы для уточнения границ земельных участков, государственного кадастрового учета жилых и садовых домов через личный кабинет и без электронной подписи.