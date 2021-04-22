Девелопер "ПИК" планирует построить на Сахалине завод модульных домокомплектов к 2024 году

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Крупнейшая в России девелоперская компания "ПИК" намерена открыть на Сахалине завод по производству модульных домокомплектов, конструктивных блоков, собирающихся на стройплощадке, к 2024 году. Об этом во время Дней открытых дверей Сахалинской области сообщил директор по развитию промышленного блока девелопера Михаил Рогозин.

"Прорабатываем проект уже некоторое время и рассчитываем до 2024 года его реализовать. Мощность завода - 300 тыс. квадратных метров [ежегодно], которые планируются к использованию на территории не только Сахалина, но ДФО и Арктической зоны РФ, а также для экспорта", - сказал он.

Рогозин уточнил, что инвестиции в проект составят около 6,5 млрд рублей. На заводе создадут 1,3 тыс. рабочих мест. Представитель компании добавил, что завод поможет девелоперу не снижать темпы ввода жилья на Дальнем Востоке, несмотря на короткий строительный сезон и нехватку кадров в строительной отрасли после введения ограничений из-за пандемии.

В сентябре прошлого года "ПИК", власти Сахалинской области и города Южно-Сахалинска подписали инвестиционное соглашение, в котором подтвердили намерения по реализации жилищного строительства. Срок реализации проектов - до 2031 года, всего планируется вложить более 30 млрд рублей.

Группа компаний "ПИК" - российская девелоперская компания, реализующая проекты в Москве, Московской области и других регионах России, в том числе и на Дальнем Востоке, специализируется на строительстве и реализации жилья эконом-класса. Включена в перечень системообразующих предприятий российской экономики. "ПИК" является крупнейшим российским девелопером по объемам текущего строительства, в настоящее время, по данным единого ресурса застройщиков, он возводит 5,9 млн кв. м недвижимости.