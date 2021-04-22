ДОМ.РФ и Сахалин подписали соглашение о проектах с применением инфраструктурных облигаций

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. ДОМ.РФ и правительство Сахалинской области подписали соглашение о реализации проектов жилищного строительства с применением механизма инфраструктурных облигаций. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Минвостокразвития РФ.

"Соответствующее соглашение подписали заместитель генерального директора ДОМ.РФ Артем Федорко, заместитель председателя регионального правительства Сергей Олонцев и генеральный директор областной Корпорации развития Сахалинской области (КРСО) Андрей Медведев", - сказано в сообщении.

По словам губернатора региона Валерия Лимаренко, запуск механизма инфраструктурных облигаций позволит ввести в Южно-Сахалинске дополнительно 800 тыс. кв. м жилой недвижимости. Как сообщил Федорко на Днях открытых дверей Сахалинской области, которые проходят в Москве 22 и 23 апреля, реализацию проектов создания инфраструктуры с помощью выпуска облигаций на Сахалине планируется начать осенью 2021 года.

"У нас на рассмотрении <...> проект 150 га, большой объем жилой площади, стоимость инфраструктуры около 12 млрд рублей. <...>. Мы планируем подготовить проекты вместе с субъектом и вынести на рассмотрение правительственной комиссии [по региональному развитию] в июне этого года. <…> Собираемся довести проекты до высокой стадии готовности, чтобы их можно было представить в комиссию, одобрить и начать финансировать в этом году. По предварительным планам, это где-то сентябрь-октябрь этого года", - сказал Федорко.

С помощью облигаций предполагается построить инженерную и транспортную инфраструктуру. Срок реализации проекта рассчитан до конца 2028 года, отмечается в презентации Федорко. Застройщиком выступил ГК "ПИК", общий бюджет проекта оценивается в 80 млрд рублей.

Об инфраструктурных облигациях

21 апреля президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что средства Фонда национального благосостояния и инфраструктурные кредиты будут работать на все регионы России. Кроме того, по словам президента, ставка по займам для застройщиков на создание инфраструктуры при возведении жилых кварталов составит 3-4% годовых, кредиты будет предоставлять институт развития ДОМ.РФ за счет субсидий из федерального бюджета.

Ранее правительство РФ утвердило правила финансирования строительства объектов с помощью механизма инфраструктурных облигаций. Программа должна обеспечить доступное финансирование строительства объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры для строительства жилья. Денежные средства будут выдаваться на срок до 15 лет под льготную ставку, которая будет обеспечиваться субсидией из федерального бюджета. ДОМ.РФ выступает поручителем по облигациям, займы строительным компаниям выдаются под гарантию субъекта РФ. Для этих целей ДОМ.РФ создал специализированное общество проектного финансирования, которое в ближайшее время приступит к размещению ценных бумаг.