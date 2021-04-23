Профподготовка и запуск системы граддеятельности вошли в план цифрового проектирования

СИРИУС /Федеральная территория/, 23 апреля. /ТАСС/. План повсеместного использования цифрового проектирования в строительстве на территории РФ готов, в его состав, в частности, входит подготовка 18 тыс. специалистов, а также запуск государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности РФ в 2021 году. Об этом сообщил журналистам в пятницу замминистра строительства и ЖКХ Дмитрий Волков в кулуарах Международного строительного чемпионата.

В среду, 21 апреля, президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию поручил кабмину подготовить пошаговый план повсеместного использования цифрового проектирования в строительстве.

"Эта работа началась некоторое время назад. Чтобы с 1 января 2022 года госзаказчики в проектах, где есть бюджетные деньги, могли закладывать в задание на проектирование необходимость обязательного использования информационного моделирования, нужно было подготовить рынок. Такую задачу ставил и вице-премьер Марат Хуснуллин. Поэтому соответствующий план был подготовлен, прошел несколько итераций. Он включает в себя пару десятков мероприятий", - сказал замминистра, добавив, что вопросами цифрового проектирования занимается рабочая группа при Минстрое.

В частности, по словам Волкова, ключевым разделом плана является обучение. Речь идет о дополнительном профессиональном образовании, которое позволяет приобрести навыки в информационном моделировании, пояснил замминистра. "Мои коллеги подсчитали и выяснили, что в этом году нам надо подготовить 7 тыс. служащих, государственных и муниципальных, 11 тыс. работников заказчиков - то есть 18 тыс. человек. Деньги на обучение выделены - чуть более 40 млн рублей. Сейчас все силы подведомственных Минстрою учреждений, а также неподведомственных, будут задействованы в этой работе. Подозреваю, часть этой работы будет происходить и за внебюджетные источники", - сказал Волков.

Кроме того, замминистра отметил, что согласно плану, в четвертом квартале 2021 года в России должна быть создана государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности РФ (ГИСОГДРФ). В частности, в такую систему будет интегрирован классификатор строительной информации, а также реестр нормативно-технической документации. "Ее разрабатывает Минстрой. Техзадание согласовано, сейчас проходят конкурсные процедуры", - пояснил Волков.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому применение технологий информационного моделирования (BIM-технологий) станет обязательным для строящихся за бюджетные средства объектов с 2022 года.

О цифровом моделировании

Понятие информационного моделирования здания (BIM - Building Information Modeling) появилось в Градостроительном кодексе России в 2019 году. В его основе лежит проектирование объекта как единого целого. Изменение одного из параметров влечет автоматическое изменение связанных с ним параметров и объектов вплоть до чертежей, спецификаций и календарного графика. Использование BIM оптимизирует бизнес-процессы и снижает риски на всех этапах жизненного цикла зданий, способствует выработке оптимальных решений, выявлению ошибок на ранних стадиях проектирования, снижению затрат на строительство и эксплуатацию, сокращению сроков работ.