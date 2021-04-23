В Минстрое заявили, что намерены создать план оптимизации промышленного строительства

СИРИУС /Федеральная территория/, 23 апреля. /ТАСС/. Дорожную карту оптимизации промышленного строительства на территории Российской Федерации планируется подготовить во втором полугодии 2021 года. Об этом сообщил журналистам замминистра строительства и ЖКХ Дмитрий Волков в кулуарах Международного строительного чемпионата.

"На сегодняшний момент бизнес дал более 200 предложений. И они укладываются в дорожную карту, в плане мероприятий сейчас 33 пункта. Думаю, их количество будет расти <…>. И во второй половине года мы получим дорожную карту, которую будем реализовывать", - сказал Волков, пояснив, что это делается с целью уменьшения сроков и стоимости строительства промышленных объектов в РФ.

По словам Волкова, в рамках этого направления под руководством первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова создана рабочая группа, которая анализирует набор бизнес-процессов для реализации проектов. "15 разных объектов взяты в качестве примеров - заводы, крупные объекты. Сейчас они анализируются и одновременно идет работа с бизнесом. Этим занимается министерство экономики совместно с Минстроем", - уточнил замминистра.

Ранее сообщалось, что правительство РФ планирует к 2030 году сократить сроки строительства промышленных объектов на 40%, а затраты на их реализацию - на 20%. Белоусов 8 апреля на совещании у президента РФ Владимира Путина о реализации посланий Федеральному собранию 2019 и 2020 годов отмечал, что правительство РФ планирует к 2024 году сократить сроки строительства промышленных объектов на 20%, а издержки инвесторов - на 10%.