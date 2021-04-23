В Северной Осетии 20 ветеранов войны и их семьи получат субсидии на жилье

ВЛАДИКАВКАЗ, 23 апреля. /ТАСС/. Два участника Великой Отечественной войны и 18 семей ветеранов получат в 2021 году субсидии на жилье. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минстрой республики.

"До конца года из числа вновь выявленных два ветерана и 18 семей ветеранов Великой Отечественной войны получат субсидии на улучшение жилищных условий в размере 1,3 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

Всего на эти цели будет направлено более 25 млн рублей.

Ранее всех ветеранов и их семьи, находящихся на учете в Минстрой региона, полностью обеспечили субсидиями на жилье, пояснили в пресс-службе.

Реализация мероприятий ведется в соответствии с федеральным законом от 12 января 1995 года "О ветеранах" и указом президента РФ от 7 мая 2008 года "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов", нуждающихся в улучшении жилищных условий и в целях обеспечения жилыми помещениями членов семей погибших участников Великой Отечественной войны.