ГП предложила создать единого оператора для передаваемых в концессию объектов ЖКХ

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России предлагает создать единую информационную систему и единого оператора для объектов ЖКХ, передаваемых по концессии в управление предпринимателям. Об этом сообщил в пятницу генпрокурор РФ Игорь Краснов, выступая с ежегодным докладом в Совете Федерации.

"Решению многих проблем отрасли (ЖКХ - прим. ТАСС) могло бы способствовать формирование стабильной, цивилизованной практики вовлечения государственного и муниципального имущества в концессионный оборот (в управление предпринимателям - прим. ТАСС)", - сказал он. Заключение таких соглашений должно вести к модернизации и замене устаревшей инфраструктуры и оборудования и повышению качества жизни людей.

"В то же время проведенные прокурорами в 2020 году проверки показали, что коммунальные сети нередко используются концессионерами исключительно в целях наживы, без финансирования их содержания. Это приводит как к износу коммуникаций (около 60%), так и к росту тарифов на услуги для населения", - привел Краснов данные проверок прокуратуры.

"В связи с чем нами предложено определить централизованного оператора в данной сфере, формирующего единую информационную систему с предоставлением доступа к ней органам прокуратуры", - заявил генпрокурор. По предложению Генпрокуратуры она должна включать данные как об объектах, подлежащих передаче в концессию, так и о ходе реализации соглашений о концессии.