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Росреестр Москвы отметил двойной рост документооборота со службой судебных приставов

За 2020 год на портал управления Росреестра по Москве поступило почти 124 тыс. выписок из постановлений Федеральной службы судебных приставов

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Число поступающих в управление Росреестра по Москве выписок из постановлений Федеральной службы судебных приставов за последние два года выросло практически в два раза. Об этом сообщили в пресс-службе управления в ответ на запрос ТАСС.

"За 2019 год на внутренний портал управления Росреестра по Москве поступило более 71,4 тыс. выписок из постановлений Федеральной службы судебных приставов (включая выписки о наложении ареста на недвижимое имущество граждан и о снятии такого ареста - прим. ТАСС), в 2020 году количество выписок выросло почти в два раза - почти до 124 тыс. документов. В то же время за неполные четыре месяца 2021 года ФССП уже направило в управление более 61,1 тыс. выписок из постановлений", - прокомментировали агентству в столичном Росреестре.

При поступлении в Росреестр судебного решения или акта судебного пристава о наложении ареста на недвижимость или запрете определенных действий с имуществом в отношении продавца государственная регистрация сделки может быть приостановлена. Это касается, например, задолженности по алиментам, налогам или процедуре по взысканию штрафов. "В данном случае государственная регистрация прав приостанавливается до поступления в орган регистрации прав судебного акта или акта уполномоченного органа о снятии ареста или запрета", - говорят в пресс-службе управления.

В то же время Росреестр имеет право приостановить регистрацию прав или кадастровый учет только при наличии постановления о запрете. Само наличие исполнительных производств в отношении продавца недвижимости по закону не может быть основанием для приостановления регистрации сделки, добавили в столичном Росреестре.

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