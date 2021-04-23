Росреестр Москвы отметил двойной рост документооборота со службой судебных приставов

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Число поступающих в управление Росреестра по Москве выписок из постановлений Федеральной службы судебных приставов за последние два года выросло практически в два раза. Об этом сообщили в пресс-службе управления в ответ на запрос ТАСС.

"За 2019 год на внутренний портал управления Росреестра по Москве поступило более 71,4 тыс. выписок из постановлений Федеральной службы судебных приставов (включая выписки о наложении ареста на недвижимое имущество граждан и о снятии такого ареста - прим. ТАСС), в 2020 году количество выписок выросло почти в два раза - почти до 124 тыс. документов. В то же время за неполные четыре месяца 2021 года ФССП уже направило в управление более 61,1 тыс. выписок из постановлений", - прокомментировали агентству в столичном Росреестре.

При поступлении в Росреестр судебного решения или акта судебного пристава о наложении ареста на недвижимость или запрете определенных действий с имуществом в отношении продавца государственная регистрация сделки может быть приостановлена. Это касается, например, задолженности по алиментам, налогам или процедуре по взысканию штрафов. "В данном случае государственная регистрация прав приостанавливается до поступления в орган регистрации прав судебного акта или акта уполномоченного органа о снятии ареста или запрета", - говорят в пресс-службе управления.

В то же время Росреестр имеет право приостановить регистрацию прав или кадастровый учет только при наличии постановления о запрете. Само наличие исполнительных производств в отношении продавца недвижимости по закону не может быть основанием для приостановления регистрации сделки, добавили в столичном Росреестре.