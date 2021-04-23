Минстрой и ЦБ обсуждают продление льготных ипотечных программ на перспективу 3-4 лет

ВЛАДИМИР, 23 апреля. /ТАСС/. Минстрой России и Центральный банк обсуждают условия продления льготных ипотечных программ, в первую очередь на новостройки, на перспективу минимум 3-4 лет, сообщил в пятницу замминистра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин на выездном заседании правления Российского союза строителей во Владимире.

"Мы сейчас работаем в жестком диалоге с Центральным банком по тому, на каких условиях будут продлеваться - не на краткосрочную перспективу, а на перспективу 3-4 лет минимум - льготные программы, стимулирующие спрос. Я сейчас говорю в первую очередь об ипотеке на первичном рынке", - сказал Стасишин.

Он добавил, что главная задача Минстроя - стимулировать предложение на первичном рынке жилья.

Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках была утверждена правительством РФ в конце апреля 2020 года. Она призвана поддержать россиян, которые хотят улучшить жилищные условия, и строительную отрасль, которая столкнулась с падающим спросом на жилье и оттоком денег граждан из-за спада в экономике в связи с пандемией. Изначально программу планировалось завершить 1 ноября 2020 года, но позже правительство продлило ее до 1 июля 2021 года. В настоящее время кабмин рассматривает варианты для дальнейшего продления программы после 1 июля.

Помимо этого, для семей с двумя и более детьми, рожденными в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года, доступна льготная программа со ставкой не более 6%. Также в 2020 году запущена сельская ипотека со ставкой не более 3% годовых. Кроме того, молодым семьям в Дальневосточном федеральном округе и участникам программы "Дальневосточный гектар" доступна ипотека по ставке не более 2% годовых.