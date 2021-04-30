Объем строительства жилья в Якутии в 2021 году увеличится на 7%

ЯКУТСК, 30 апреля. /ТАСС/. Власти Якутии намерены построить в 2021 году 570 тыс. кв. м жилья, что более чем на 7% превышает показатели прошлого года. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе регионального Минстроя.

"В 2021 году планируется построить 570 тыс. кв. м, из них 270 тыс. кв. м - индивидуальное жилье, остальное - многоквартирные дома. Сегодня в рамках реализации нацпроекта "Жилье и городская среда" идет строительство 94 многоквартирных домов в 22 районах, а также в городе Якутск", - сообщили в пресс-службе. В 2020 году было построено 530 тыс. кв. м жилья.

Как отметили в министерстве, для наращивания объемов строительства прорабатывается механизм реализации комплексных проектов развития территорий. "Среди крупнейших проектов - "Воинская часть" в Якутске, который предполагает строительство 66 многоквартирных домов, школ, детсадов, оздоровительных комплексов и медучреждений на площади 68,5 га. В перспективе это самая крупная строительная площадка республики. А также [есть] проект комплексной застройки квартала "Р" в городе Нерюнгри общей площадью жилья 107,6 тыс. кв. м", - добавили в министерстве.

В 2021 году планируется расселить 11,99 тыс. человек, ликвидировав 215 тыс. кв. м аварийного жилья. По состоянию на конец марта заключен 451 госконтракт на приобретение свыше 2 тыс. жилых помещений, заключены 606 соглашений о выплате компенсации.

В Якутии до сентября 2025 года предстоит расселить свыше 1 млн кв. м аварийного жилого фонда - это самый большой показатель в стране. В рамках федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" в 2019-2020 годах переселено 6,32 тыс. человек из 117,02 тыс. кв. м. Введено в эксплуатацию 52 многоквартирных дома, в которых приобретено свыше 1,4 тыс. жилых помещений с общей площадью 68,17 тыс. кв. м.