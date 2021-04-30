Минстрой намерен принять участие в доработке законопроекта об апартаментах

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Минстрой России планирует принять участие в совместной доработке законопроекта о правовом статусе апартаментов, внесенного накануне парламентариями в Госдуму, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе министерства.

"В целях оптимизации законодательной работы по регулированию апартаментов министерство считает целесообразным сосредоточиться на совместной доработке представленного документа с участием правительства и Госдумы", - сказали в пресс-службе. В Минстрое добавили, что министерство ознакомится с предложенным проектом закона и представит свои предложения и комментарии после рассмотрения документа.

Группа сенаторов и депутатов в четверг внесла в Госдуму законопроект о правовом статусе апартаментов как нового вида недвижимости. Так, предлагается ввести понятие "многофункциональные здания", то есть здания, состоящие из нежилых и жилых помещений, расположенные вне границ жилой застройки, в общественно-деловой зоне. Законопроект дает право собственникам апартаментов зарегистрироваться в них после перевода помещения в жилое. При этом документ разрешает перевод нежилых помещений в жилые, только если речь идет о помещениях на одной лестничной клетке.

Согласно нынешней редакции документа, новое регулирование затронет только те здания, по которым градостроительный план земельного участка будет выдан после вступления в силу закона, то есть после 1 сентября 2021 года. Таким образом, законопроект не распространяется на уже построенные здания с апартаментами.

В свою очередь, вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев, который является одним из авторов законопроекта, сообщил ТАСС, что вопрос о наделении новым правовым статусом уже построенных зданий с апартаментами будет обсуждаться при подготовке законопроекта ко второму чтению.

В настоящее время апартаменты являются нежилыми помещениями, которые приравниваются к коммерческой недвижимости. Из-за отсутствия статуса жилого помещения собственники апартаментов не могут получить постоянную регистрацию, а вопросы регулирования тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства и коммунальных проблем в таких домах не подпадают под контроль Госжилинспекции. Еще одна проблема апартаментов - они не обеспечены социальной инфраструктурой.