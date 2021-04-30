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Кризис на Украине

Парламент ДНР принял закон о переходе недвижимости Украины в собственность республики

Документ был принят в двух чтениях единогласно 89 депутатами

ДОНЕЦК, 30 апреля. /ТАСС/. Депутаты Народного совета Донецкой народной республики (ДНР) приняли закон "Об особенностях регулирования имущественных отношений на территории Донецкой народной республики". Об этом в пятницу сообщает Донецкое агентство новостей.

Закон предусматривает, что недвижимое имущество, находившееся в государственной собственности Украины или коммунальной собственности территориальных общин, признается муниципальной собственностью или собственностью республики. Документом также определяется порядок проведения государственной регистрации прав на недвижимое имущество, кроме того, устанавливается механизм передачи недвижимого имущества, перешедшего в собственность ДНР или в муниципальную собственность.

Документ был принят в двух чтениях единогласно 89 депутатами, присутствующих на заседании, далее он будет направлен на подпись главе ДНР Денису Пушилину и вступит в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования на официальном сайте Народного Совета.

Теги
УкраинаКризис на УкраинеПушилин, Денис Владимирович
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