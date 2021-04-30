ЦИАН нашел в Сочи самый дорогой коттедж для посуточной аренды в России

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Стоимость аренды коттеджа на майские праздники в российских регионах может превышать 500 тыс. рублей в сутки, ставки увеличились на 20-50% в сравнении с допраздничными днями. Такие данные приводятся в пятницу в исследовании ЦИАН.

"Стандартные ценники поднимаются на 20-50%. Стоимость аренды коттеджа на майские может превышать полмиллиона рублей в сутки. При этом во многих объявлениях указана цена за сутки проживания в будний день. Реальный ценник на период с 1 по 10 мая может быть значительно выше", - говорится в сообщении.

Согласно рейтингу ЦИАН, самое дорогое предложение на майские праздники в сегменте посуточной аренды - трехэтажная вилла с шестью спальнями в Сочи, за каждый день пребывания в которой нужно заплатить 500 тыс. рублей. На втором месте - домовладение из двух коттеджей в Ленинградской области, аренда которых обойдется в 300 тыс. рублей в сутки. На третьем - двухэтажный коттедж в границах Москвы рядом с Серебряным бором за 250 тыс. рублей в сутки.

Для владельцев коттеджей майские праздники - возможность за несколько дней собрать месячную кассу, подчеркивают аналитики. В частности, согласно статистике агентства элитной недвижимости Tweed, в сегменте долгосрочной аренды ценовой максимум в Подмосковье зафиксирован на отметке в $50 тыс. в месяц (3,8 млн рублей). В такую сумму обойдется ежемесячная аренда дома площадью 1,5 тыс. кв. м на Рублево-Успенском шоссе с бассейном, спа, спортзалом, бильярдной, винным погребом. "В элитном сегменте недвижимости коттеджи с прицелом на майские праздники снимают еще в марте. Сейчас уже поздно об этом думать. И, конечно, в среднем по рынку арендные цены на майские праздники выше, чем в обычные дни в полтора-два раза", - прокомментировала ТАСС директор департамента загородной недвижимости Tweed Ольга Бахметьева.