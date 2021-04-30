Путин подписал закон, ограничивающий стройку в местах обнаружения воинских захоронений

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий в срок до трех месяцев вводить запрет на строительные и другие подобные работы в местах обнаружения останков или захоронений советских воинов времен Великой Отечественной войны. Документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, власти регионов России должны утверждать перечень территорий, где проходили бои во время Великой Отечественной войны и могут находиться непогребенные останки погибших при защите Отечества.

При обнаружении на земельных участках в пределах этих территорий воинских останков там должен быть введен запрет "на проведение строительных, земляных, дорожных и других работ", в результате которых эти захоронения могут быть повреждены. Такое ограничение устанавливается до завершения мероприятий по эксгумации, но не более чем на три месяца. Владельцы таких земельных участков "обязаны не препятствовать деятельности" властей по исследованию и перезахоронению останков воинов.

Кроме того, в документе прописано, что при обнаружении старых захоронений и останков, а также обелисков и других мемориальных сооружений владельцы земельных участков обязаны в течение трех рабочих дней уведомить об этом полицию и органы местной власти.

Законом также закрепляются за регионами РФ полномочия по обеспечению перезахоронения останков погибших защитников Отечества и по формированию поименных списков погибших.