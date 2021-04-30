Путин утвердил запрет на перепродажу сведений из ЕГРН

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный против перепродажи сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон запрещает создание сайтов, программ и мобильных приложений, "посредством которых предоставляется доступ к информационным ресурсам и обеспечивается возможность предоставления сведений", содержащихся в ЕГРН. Также не допускается "использование таких сайтов, программ и приложений создавшими их гражданами, организациями или иными лицами в целях предоставления, в том числе организации и (или) обеспечения предоставления, таких сведений заинтересованным лицам". Исключения составят лишь официальные ресурсы. Кроме того, исключается возможность ведения в бумажной форме реестровых дел.

Регистрация договора застройщика многоквартирного дома с первым участником долевого строительства при подаче заявления через многофункциональный центр будет проведена в течение семи рабочих дней, а со всеми последующими участниками - в течение пяти рабочих дней или трех, если документы поданы в электронном виде.

Также расширяется список заявителей, которые смогут обратиться за госрегистрацией прав собственности или кадастровым учетом недвижимости. В него вошли наследники и лица, получившие земельный участок из государственной или муниципальной собственности в постоянное пользование. Кадастровые инженеры смогут подавать документы в Росреестр от имени заказчиков, не оформляя нотариальной доверенности. Они будут иметь возможность получать большую часть необходимой информации через личный кабинет кадастрового инженера.

Согласно закону, электронная цифровая подпись будет не нужна, если в сделке участвуют органы федеральной, региональной власти или местного самоуправления. Кроме того, будет возможность подать документы для уточнения границ земельных участков, государственного кадастрового учета жилых и садовых домов через личный кабинет и без электронной подписи.