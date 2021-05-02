Девелоперы не планируют приостанавливать работу на стройплощадках в майские праздники

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Приостановка строительства жилья на время увеличенных нерабочих дней в начале мая не планируется, так как многие работы на стройплощадках имеют непрерывный цикл. Об этом сообщили ТАСС представители крупных российских девелоперских компаний.

Президент РФ Владимир Путин 23 апреля подписал указ о нерабочих днях между майскими праздниками (с 4 по 7 мая 2021 года). Таким образом, период отдыха россиян продлится с 1 по 10 мая включительно.

"Все работы на строительных площадках ГК "Инград" в период с 1 по 10 мая 2021 года будут проводиться согласно ранее утвержденным планам и графикам. Большая часть строительных работ имеет непрерывный цикл, поэтому выходные и праздники не нарушают утвержденных планов", - прокомментировали в пресс-службе "Инград" (присутствует в Московском регионе).

Такую же информацию подтвердили ТАСС в ГК ФСК (присутствует в Московском регионе, Санкт-Петербурге, Калужской области), в группе "Самолет" (Московский регион, Ленинградская область) и компании "Брусника" (Свердловская, Тюменская, Новосибирская, Московская, Курганская области). По словам директора по персоналу группы "Самолет" Марины Романовой, часть сотрудников будет привлечена на работу или дежурства по производственной необходимости, при этом, например, сотрудники инженерно-технического состава будут отдыхать в первые числа мая. В пресс-службе компании "Брусника" отметили, что 4-7 мая будут рабочими днями, так как производственный календарь был сверстан в конце 2020 года и не может быть изменен, стройплощадки и отделы продаж будут работать в обычном режиме все первые десять дней мая. "Только так мы можем гарантировать выполнение планов и сдачу объектов в установленные сроки", - добавили в компании.

Кроме того, девелоперские компании не планируют менять график работы отделов продаж и заселения. Коммерческий директор ГК ФСК Ольга Тумайкина отметила, что в компании не ожидают задержек в регистрации подписанных договоров или поставке строительных материалов на время увеличенных майских праздников. "Как правило, поставка материалов и оборудования планируется задолго до фактической даты завоза на стройплощадку, что позволяет подрядчику распределять объем загрузки заранее", - отметила Тумайкина. В свою очередь в пресс-службе ГК "Инград" отметили, что из-за ситуации с пандемией компания формирует необходимый запас стройматериалов на своих площадках.