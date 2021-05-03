Исследование: предложение квартир на котловане в Новой Москве упало до минимума за 5 лет

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Предложение новостроек на начальной стадии строительства в Новой Москве сократилось до пятилетнего минимума - 8% от общего числа предложений - из-за реформы долевого строительства и пандемии. Такие данные приводятся в исследовании риелторской компании "Метриум", которое есть в распоряжении ТАСС.

"В I квартале 2021 года в Новой Москве девелоперы строили 33 жилых комплекса, в которых покупателям предлагались 7,9 тыс. квартир. Из них на раннем этапе строительства было немногим более 600 вариантов квартир, что составило 8% от общего объема предложения. Это минимум за последние пять лет", - говорится в материалах.

Согласно исследованию, в первом квартале 2019 года доля квартир на этапе котлована в Новой Москве составляла 25%, в I квартале 2018 года - 36%, в I квартале 2017 года - 27%, в I квартале 2016 - 12%.

Застройщики в Новой Москве стали строить новые дома немного быстрее (то есть переходить от котлована к непосредственному монтажу), это обусловлено желанием раньше получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, что позволяет забрать деньги с эскроу-счетов, прокомментировала ТАСС управляющий партнер компании "Метриум" Мария Литинецкая. "Снижение предложения квартир на котловане может быть связано и с замедлением девелоперской активности, которое в свою очередь, стало следствием множества факторов: реформа долевого строительства, пандемия коронавируса, которая затормозила старт новых строек. В любом случае для покупателей это не очень хорошая тенденция, потому что варианты жилья на раннем этапе - самые доступные по цене", - сказала собеседница информагентства.

Как сообщали в аналитическом центре девелоперской группы компаний "Инград", цены на новостройки в Новой Москве за первый квартал 2021 года выросли на 7% - до 179,5 тыс. рублей за квадратный метр.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, хранятся на банковских счетах эскроу, строительство при этом ведется за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию.