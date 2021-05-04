Крупнейший банк Крыма выдал более 8,6 млрд рублей по программе льготной ипотеки

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Системообразующий банк Крыма - РНКБ - выдал более 8,6 млрд рублей по госпрограмме льготной ипотеки для покупателей жилья в новостройках с момента ее запуска. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе кредитной организации.

"Всего с момента начала работы по данной программе весной 2020 года банк выдал более 3,2 тыс. кредитов на общую сумму более 8,6 млрд рублей", - сказали в пресс-службе.

С начала 2021 года РНКБ выдал по программе льготной ипотеки 778 кредитов на общую сумму 2,3 млрд рублей, сообщили в банке. Там уточнили, что это более четверти от общего объема ипотечных кредитов, выданных банком в 2021 году.

Программа льготной ипотеки очень востребована в Крыму, ею пользуются как местные жители, так и жители материковой части России, прокомментировал ТАСС председатель правления РНКБ Михаил Якунин. "Жилье по программе "Господдержка 2020" чаще всего приобретается в Симферополе, Севастополе и на южном берегу Крыма. Средний чек кредита по данной программе составляет 2,9 млн рублей. В целом на сегодняшний день около 76% от общего количества кредитов на приобретение жилья на первичном рынке в РНКБ выдаются по льготным ставкам", - сказал собеседник информагентства.

В случае приобретения жилья в новостройках, строящихся с проектным финансированием от РНКБ, ставка по программе составляет 5,5%, добавили в пресс-службе. Кроме того, банк заключил договоры с крупнейшими региональными девелоперами по реализации программ с минимальной ставкой от 3,5% на два года.

РНКБ банк - системообразующий банк Республики Крым со 100-процентным государственным участием, один из крупнейших региональных банков Южного федерального округа. РНКБ обслуживает более 2,2 млн физических лиц и около 85 тыс. корпоративных клиентов.

О программе

Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках была утверждена правительством РФ в конце апреля 2020 года. Она призвана поддержать россиян, которые хотят улучшить жилищные условия, и строительную отрасль, которая столкнулась с падающим спросом на жилье и оттоком денег граждан из-за спада в экономике в связи с пандемией. Изначально программу планировалось завершить 1 ноября 2020 года, но позже правительство продлило ее до 1 июля 2021 года. В настоящее время кабмин рассматривает варианты для дальнейшего продления программы после 1 июля.