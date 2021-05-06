В Москве объем сделок с апартаментами в I квартале вырос на треть из-за их удорожания

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Объем сделок с апартаментами в Москве в первом квартале 2021 года вырос на 32% из-за удорожания стоимости кв. м на 21%, до 245 тыс. рублей. Об этом сообщил ТАСС руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов.

"За первый квартал 2021 года в Москве (с учетом Новой Москвы) было совершено 1 740 сделок с апартаментами на общую сумму в 31,1 млрд рублей (на 32% больше, чем год назад). Количество лотов при этом сократилось на 7%, что свидетельствует об их удорожании - стоимость кв. м выросла за год на 21% и достигла 245 тыс. рублей. Средняя цена лота (без учета премиум- и элитного классов) составила 12,5 млн рублей (+36% в годовом выражении)", - отметил Попов.

В марте было заключено 660 сделок на 11,2 млрд рублей в Москве. Попов говорит об устойчивом росте числа сделок с таким видом недвижимости в столице с начала 2021 года. Сегодня объем предложения на рынке апартаментов Москвы достигает 4,4 тыс. лотов при 6,6 тыс. помещений в начале года. За первый квартал 2021 года в столице стартовали продажи в 22 корпусах апартаментов площадью 140 тыс. кв. м.

В Санкт-Петербурге в первом квартале 2021 года заключено на 4% больше сделок с апартаментами, чем годом ранее, - 1,4 тыс. Общий объем сделок вырос на 22% и достиг 6,2 млрд рублей. Средняя стоимость кв. м апартаментов в Петербурге выросла на 12% в годовом выражении, до 146 тыс. рублей, а стоимость лота на 16%, до 4,1 млн рублей. На март 2021 года приходится 470 сделок на 2 млрд рублей, динамика количества таких сделок в Санкт-Петербурге в 2021 году - отрицательная.

В Санкт-Петербурге в экспозиции находится около 3,2 тыс. лотов, в начале года количество апартаментов в продаже достигало 3,4 тыс. помещений. Вывода новых проектов апартаментов там в первом квартале 2021 года эксперты ЦИАН не зафиксировали.

"На фоне новостей о "легализации" апартаментов спрос на них в конце 2020 года сильно возрос. Покупатели стали стремиться вложить свои средства до подорожания предложений в этом сегменте, поэтому в ближайшие месяцы не исключено дальнейшее увеличение числа сделок. Цены кв. м на фоне повышения спроса из-за предстоящей "легализации" формата в конце года показали существенный рост, как по сравнению с прошлым годом, так и по сравнению с четвертым кварталом 2020 года", - считает Попов.

О законопроекте об апартаментах

Группа сенаторов и депутатов 29 апреля внесла в Госдуму законопроект о правовом статусе апартаментов как нового вида недвижимости. Предлагается ввести понятие "многофункциональные здания", то есть здания, состоящие из нежилых и жилых помещений, расположенные вне границ жилой застройки, в общественно-деловой зоне. Законопроект дает право собственникам апартаментов зарегистрироваться в них после перевода помещения в жилое. Документ разрешает перевод нежилых помещений в жилые, если речь идет о помещениях на одной лестничной клетке.

Согласно нынешней редакции документа, новое регулирование затронет только те здания, по которым градостроительный план земельного участка будет выдан после вступления в силу закона, то есть после 1 сентября 2021 года. Законопроект не распространяется на уже построенные здания с апартаментами.