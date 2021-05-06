Минцифры проведет эксперимент по обмену данными при электронной ипотеке

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Минцифры предложило провести до 31 декабря 2021 года эксперимент по обмену данными при электронной ипотеке между депозитарием, осуществляющим хранение электронной закладной, и Росреестром. Соответствующие проекты постановлений правительства РФ опубликованы на портале нормативных правовых актов.

"Правительство РФ постановляет провести со дня вступления в силу настоящего постановления, но не позднее 1 июля 2021 года, по 31 декабря 2021 года эксперимент по апробации способа взаимодействия между депозитарием, осуществляющим хранение электронной закладной, и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, с применением информационной системы <...> ,основанной на технологии распределенных реестров и функционирующей в рамках инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме",- следует из текста документа.

Отмечается, что по завершении эксперимента Минцифры РФ совместно с Росреестром будет проведена оценка результатов эксперимента и подготовлен доклад в правительство с необходимыми предложениями. Проектом постановления предлагается осуществлять при электронной ипотеке процессы направления органом регистрации прав в депозитарий, осуществляющий хранение электронной закладной, и направления депозитарием, осуществляющим хранение электронной закладной, в орган регистрации прав уведомлений и запросов.

Также Минцифры РФ подготовило проект постановления правительства, которым дополняется перечень информационных элементов, из которых состоит инфраструктура, обеспечивающая информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме, а также определяются информационные системы, которые могут обеспечивать информационное взаимодействие органа регистрации прав и депозитария, осуществляющего хранение электронной закладной.

В пресс-службе Минцифры отметили, что проекты постановлений правительства, разработанные министерством и размещенные для общественного обсуждения на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, направлены на реализацию вносимых в Федеральный закон "Об залоге недвижимости (ипотеке)" изменений для обеспечения возможности совершения ипотечных сделок в электронном виде на основе технологии распределенных реестров.

"В частности, речь идет о применении Единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) и информационной системы, основанной на технологии распределенных реестров. Система будет применяться для информационного обмена между участниками финансового рынка и органами регистрации прав. В дальнейшем, после завершения эксперимента, указанная система будет преобразована в государственную информационную систему "Госчейн", - пояснили ТАСС в пресс-службе Минцифры.

Позиция Росреестра

Как сообщили в пресс-службе Росреестра, в рамках исполнения правительственного плана по ускоренному внедрению в финансовый сектор онлайн-технологий ведомство завершила все необходимые технологические мероприятия для реализации пилотного проекта. Для реализации проекта создана Рабочая группа, в которую вошли представители Минцифры РФ, Росреестра, "ДОМ.РФ", Банка России и Ассоциации ФинТех. Совместно с "ДОМ.РФ" и Ассоциацией ФинТех Росреестр в тестовом режиме уже провел выдачу первых электронных закладных с помощью технологий распределенных реестров.

"Мы ожидаем, что система позволит ускорить информационный обмен с кредитными организациями и расширить перечень банков, которые смогут работать с электронными закладными. Таким образом, электронная ипотека станет доступнее для граждан, а у бизнеса появится новый эффективный инструмент", - цитирует пресс-служба Минцифры слова замруководителя Росреестра Елены Мартыновой.

Росреестр активно взаимодействует с кредитными организациями для увеличения доли электронных ипотечных сделок. За 2020 год доля электронной ипотеки увеличилась почти в четыре раза и составила 40% по сравнению с 9% годом ранее. В 2021 году Росреестр планирует повысить данный показатель как минимум до 50%.